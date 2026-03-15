Navratilova, exnúmero uno del tenis, alucina con la derrota de Alcaraz: "Sin precedentes"

La derrota de Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells ha generando análisis en el mundo del tenis. El ruso frenó la racha del murciano en 2026 con un sólido triunfo que sorprendió especialmente por la forma en la que logró dominar algunos aspectos del juego, entre ellos el servicio.

Una de las voces más autorizadas en valorar el partido ha sido Martina Navratilova, que durante el torneo ejerce como analista para Sky Sports. La leyenda del tenis puso el foco en un dato que considera clave para entender lo ocurrido en la pista central del desierto californiano.

Medvedev fue capaz de ganar un 74% de los puntos con su segundo servicio, un porcentaje muy poco habitual frente a un jugador como Alcaraz, conocido por su agresividad al resto.

Medvedev jugará la final de Indian Wells 2026 / EFE

Para Navratilova, ese detalle refleja lo bien que empezó el partido el ruso y cómo logró imponer su plan desde los primeros juegos. “Los mejores jugadores suelen ser excelentes al comienzo de un partido. Hay que empezar bien, y eso es exactamente lo que hizo Daniil”, explicó la extenista.

Según su análisis, Medvedev consiguió neutralizar una de las grandes armas del español al situarse muy atrás en la pista y devolver prácticamente todas las bolas, obligando a Alcaraz a asumir más riesgos de los habituales. “Neutralizó por completo la potencia de Carlos devolviendo bolas desde muy lejos”, señaló.

IRRECONOCIBLE ALCARAZ

La exnúmero uno del mundo también se mostró sorprendida por la falta de variantes del murciano durante algunos momentos del partido. “Me sorprende que Carlos no intentara algunos saques y voleas para variar un poco, porque le costaba mucho devolver esos saques”, apuntó.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención de Navratilova fue la eficacia del ruso con su segundo servicio, algo que terminó marcando el ritmo del encuentro.

“Me gustaría preguntarle a Daniil cuál era su plan, porque ganó el 74% de los puntos con su segundo saque, algo casi insólito. Incluso fue mejor con su segundo saque que con el primero”, explicó.

En su opinión, el partido también estuvo condicionado por algunos errores poco habituales en el juego del español durante los intercambios. “Carlos simplemente falló demasiadas bolas en los peloteos, no cuando intentaba ganar el punto, sino durante los intercambios, lo cual es inusual en él”, concluyó.

El análisis de Navratilova refuerza la idea de que Medvedev firmó uno de los partidos más sólidos de su temporada para frenar al jugador más en forma del circuito y meterse en la final de Indian Wells.