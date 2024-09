Navarro acaba con el sueño americano de Badosa

Paula Badosa dijo adiós en los cuartos de final del US Open ante la estadounidense Emma Navarro en dos sets (2-6, 5-7). La jugadora española estuvo muy cerca de forzar la tercera manga, llegando a ir 5-1 arriba, pero le pudo la presión y acabó perdiendo los siguientes seis juegos.

El primer set fue un monólogo de la americana. Paula triplicó a su rival en errores no forzados y cometió cinco dobles faltas en momentos importantes de la manga. Navarro consiguió romper el saque de la española a las primeras de cambio y se mostró mucho más sólida desde fondo de pista.

Aun así, Badosa tuvo la oportunidad de aferrarse al set con una oportunidad de rotura al resto, pero la norteamericana supo jugar con mucha frialdad los puntos clave. Tras no poder conseguir el break, la americana hizo todavía 'más sangre', volviendo a romper el saque de la española y cerrando el set con su servicio. Un 6-2 cómodo.

El segundo set, o gran parte de este, fue totalmente diferente al anterior. El nivel de Badosa subió en gran medida, viéndose por delante por primera vez en el partido tras lograr un 'break' en el juego inicial. La americana no supo contrarrestar en los primeros juegos los golpes ganadores de la española, que cada vez fallaba menos.

Paula siguió con el pie en el acelerador, aprovechando su clara superioridad en esos instantes del partido. De esta forma, la jugadora catalana volvió a romper el saque de su rival, y tenía muy cerca la posibilidad de igualar el partido y forzar una tercera manga que prometía frenética.

Con 4-1 a favor, la española no perdonó con su servicio y se colocó a un solo juego de la igualada. De hecho, Paula buscó el 6-1 al resto para empezar el set definitivo sacando. Minutos más tarde, todo aquello se quedó en una ilusión. Navarro puso el 5-2 y empezó la tragedia.

Emma Navarro, durante el partido / LAP

Paula servía para ganar el set y los errores no forzados llegaron uno detrás de otro. Primero una derecha y luego un revés. Finalmente, con dos bolas de break a favor, Navarro aprovechó un segundo servicio muy lento de la española para meter el ganador, y con él, toda la presión para Badosa.

En el estadio empezaba a caldearse un ambiente de remontada y Navarro dio todavía más motivos para creer. Imparable con su servicio, ganó el juego en blanco y pasó la patata caliente a la española, totalmente fuera de sí. Tras un largo intercambio, Navarro ganó el primer punto al resto, que fue seguido de dos dobles faltas de la española. No se lo podía creer.

Tras otro error de Paula, Navarro ponía el 5-5 y la Arthur Ashe enloquecía al ritmo de la jugadora local. Badosa, simplemente, no estaba. La estadounidense no cedió ni un punto con su servicio y se aseguró el tie-break. A Paula le tocaba lo más difícil, que era ganar el juego y acabar con la racha negativa.

De 5-1... a 5-7

Pero no pudo ser así. La primera derecha de la española prácticamente no llegó a la red y, en el siguiente intercambio, Navarro no perdonó con una derecha al ángulo. Paula, al borde de las lágrimas, asumía su derrota antes de reflejarse en el marcador. A pesar de ganar los dos siguientes puntos, que la animaron tímidamente, otro error de la española y una fantástica dejada de su rival acabaron con el sueño americano de Badosa.

De los últimos 28 puntos, Paula Badosa ganó cuatro. Una desconexión que acabó con una dura derrota en dos sets. Aun así, el lado positivo de la historia es que la española vuelve a ser competitiva contra la élite del tenis femenino, regresando el próximo lunes al 'top 20' en el ranking de la WTA. Es el fin de un sueño en Nueva York, pero el inicio del despertar de Paula.