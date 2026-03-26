Nadie puede con Sinner que ya acecha el número 1

Jannik Sinner ya está en semifinales del Masters 1000 de Miami y lo hace lanzado, en uno de los mejores momentos de su carrera. El italiano, número dos del mundo, arrolló a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2 en apenas 1 hora y 11 minutos, confirmando su dominio absoluto en la gira americana.

El transalpino suma ya 15 victorias consecutivas en Masters 1000, con un impresionante 30-0 en sets, y acumula 10 triunfos seguidos en Miami, donde se ha convertido en una auténtica pesadilla para los jugadores estadounidenses.

Su nivel actual le sitúa como gran candidato a lograr el ‘Sunshine Double’, es decir, conquistar Indian Wells y Miami en la misma temporada, algo que no se consigue desde Roger Federer en 2017. De lograrlo, además, sería el primero en hacerlo en la nueva sede del torneo.

Pero más allá de los títulos, el impacto de su rendimiento también se traslada directamente al ranking. Tras su victoria en cuartos, Sinner ha reducido la distancia con Carlos Alcaraz hasta los 1.790 puntos, lo que abre un escenario muy interesante de cara al próximo Masters 1000 de Montecarlo.

Allí, el italiano tendrá una gran oportunidad, ya que no defiende puntos tras su ausencia en la pasada edición, mientras que Alcaraz sí deberá defender los 1.000 puntos de campeón. Un contexto que podría devolver a Sinner al número uno del mundo si consigue un gran resultado en el Principado.

Además, el duelo indirecto entre ambos tendrá un componente simbólico, ya que Alcaraz igualará en Montecarlo las 66 semanas como número uno que suma el propio Sinner, por lo que todo apunta a un posible desempate inmediato en la clasificación.

Mientras tanto, el italiano sigue centrado en cerrar la gira dura con otro título. En semifinales se enfrentará al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo, con la oportunidad de seguir agrandando su racha.

“Hambre por ganar es algo natural. Mentalmente hay que estar calmado, relajado. He jugado mucho tenis estos días, pero es mi último torneo en pista dura antes de la tierra, así que hay que seguir”, explicó tras su victoria.

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Con su mejor versión de vuelta, Sinner no solo domina en pista dura, sino que vuelve a meter presión en la lucha por el trono del tenis mundial.