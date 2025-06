"Nadie te quiere": Sakkari y Putintseva viven un intenso encuentro en Alemania

En el último torneo antes de Wimbledon se ha vivido un tenso encuentro entre dos tenistas. Maria Sakkari y Yulia Putintseva se enfrentaron este domingo en el Bad Homburg Open, un torneo femenino de hierba que se celebra en Alemania, que fue testigo de los constantes reproches subidos de tono entre las dos deportistas.

Sakkari, que logró imponerse en dos sets, salió victoriosa de este encuentro con un ajustado 7-5, 7-6 disputado en la tercera ronda. Fue evidente que entre ellas no había buena relación cuando finalizó el partido y tocó saludarse. "Cuando le des la mano a alguien, míralo a los ojos", dijo Sakkari en comentarios captados por el micrófono del tribunal, molesta por el comportamiento de su rival. Como contestación, Putintseva respondió con una reverencia exagerada, a lo que Sakkari le dijo entonces a la kazaja: "Simplemente sé como un ser humano".

Algo extraño en el mundo del tenis, ya que es un deporte donde el respeto y el compañerismo por el rival suele ser algo muy visible. El altercado no se terminó ahí, siguió con un "Nadie te quiere" por parte de Sakkari hacia la kazaja, que contestó "jódete a ti misma". Finalmente, tuvo que intervenir el umpire para calmar la acalorada discusión que estaban protagonizando ambas. "Damas, por favor"

Posteriormente, se le preguntó a la griega sobre lo sucedido. "No creo que me invite a cenar, pero no me importa. Tengo muy buenos amigos, así que iré a cenar con ellos. "Me detendré ahí y diré que la respeto como jugadora, pero eso es todo", concluyó la 86 del mundo con la intención de dar por finalizado el incidente.

La tradicional deportividad se vio opacada por el conflicto verbal entre las dos tenistas. Esta no es la primera vez que Putintseva protagoniza un altercado incómodo. Una situación similar ocurrió en el US Open el año pasado, donde tras su derrota ante Jasmine Paolini, se produjo un momento desagradable originado por la kazaja número 34 en el mundo. Sakkari aún no sabrá con quién se enfrentará en octavos, las opciones están entre Ekaterina Alexandrova o Belinda Bencic.