Nadal vuelve a ilusionarse de cara a los Juegos

Rafa Nadal ha completado una semana muy intensa en Bastad. El gran objetivo del balear era competir al máximo nivel los máximos partidos posibles, para llegar, de esta manera, preparado a la gran cita de los Juegos de París. Durante el transcurso del torneo, hemos visto a un Nadal que ha logrado competir ante sus rivales dejando atrás cualquier tipo de molestia. Además, después de 777 días, Nadal volvió a disputar una final de un torneo ATP.

Rafa llegó a Suecia como una prueba más para su puesta a punto de cara a París. Coger ritmo de competición y dejar atrás esas lesiones que han condenado a Nadal durante las últimas temporadas, era uno de los grandes objetivos que tenía el balear en mente al aterrizar en Suecia. Pero, pese a volver a mostrarse competitivo sobre la pista, su autoexigencia constante y su mentalidad hacen que, su pobre juego en la final ante Borges, le generen dudas de cara a los Juegos.

El propio Nadal, nada más terminar el encuentro ante Borges, reconoció que, pese a llegar a la final, debe mostrar aún más nivel para competir en una cita tan exigente como los Juegos Olímpicos: "He jugado muy mal, veo difícil jugar peor de lo que lo he hecho [ante Borges]. Es importante que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, me he quedado sin energía física y mentalmente. He sido incapaz de reflejar el tenis que mostraba en los entrenamientos. Me llevo el mensaje de que debo jugar mucho mejor. No hay excusas", reconoció.

OPTIMISMO DE CARA A LOS JUEGOS

Ahora llega la cita que todo fanático del tenis lleva esperando durante los últimos meses. Nadal vuelve a París, donde la ha conquistado hasta en catorce ocasiones. De esta manera, pese el mal sabor de boca que ha dejado Rafa en la final, el balear afronta los Juegos con optimismo. Lo más importante es que ha recuperado esa ilusión que le ha hecho hacer historia en el mundo del tenis, una ambición que ha logrado recuperar en tierras suecas.

NADAL VUELVE A SENTIRSE COMPETITIVO

Pese a no mostrar su mejor juego y estar más errático de lo normal, Nadal ha conseguido sumar cuatro victorias de cinco en el cuadro individual y dos en la prueba de dobles, formando dupla con el noruego Casper Ruud, llegando hasta las semifinales. Volver a sentirse ganador en un tenista como Nadal, en que sus sensaciones y su mente le hacen ganar partidos, es clave para llegar a los Juegos de la mejor manera. En la cita de París también deberá compaginar la modalidad de individual con la de dobles, en las que formará pareja con Carlos Alcaraz.

Rafa Nadal saluda a Borges tras su final en el Abierto de Suecia / EFE

Los Juegos están a la vuelta de la esquina y no hay tiempo para reproches. El balear ha aprobado la primera prueba en Bastad de manera considerable, llegando a la final del torneo en individuales y hasta las semis de dobles, tras renunciar a jugar para centrarse en el duelo ante Borges. París será una prueba aún más exigente, pero Nadal vuelve a ilusionarse para la cita más esperada en el mundo del tenis.