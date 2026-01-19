Nadal volverá al Open de Australia

Rafa Nadal volverá a escena en el Open de Australia para ser el gran invitado en los certámenes previos a la gran final. Si durante la previa fue Roger Federer el gran nombre y maestro de ceremonias, ahora será el balear quien acapare todos los focos el próximo domingo 1 de febrero.

Nadal será el gran nombre en el cartel de la Noche de las Leyendas KIA, uno de sus patrocinadores y también principal del torneo, que le reunirá junto a a exnúmero 1 de la WTA, Ashleigh Barty, y el tenista australiano en silla de ruedas Dylan Alcott.

Un gran lujo para todos los aficionados que podrán ver por vez primera al tenista español más allá de su gran homenaje en Roland Garros este pasado año. Campeón en 2009 y 2022, Nadal regresará a la pista que le vio librar una de sus mayores hazañas, con esa remontada todavía en el recuerdo contra Daniil Medvedev.

Habrá actividades interactivas para los aficionados, música en directo con DJ y la oportunidad de escuchar a las tres estrellas en el Kia Arena. Los aficionados podrán ganar premios, como entradas para la final masculina y una sesión de fotos con Nadal.

El Open de Australia ha puesto toda su energía en crear un elenco de estrellas más allá de la competición y ya en la previa se pudo disfrutar de nombres de leyenda como el de Agassi, Hewitt o Rafter acompañando a Federer.

Sin duda, un paso adelante del primer Grand Slam de la temporada, que más allá de lo tenístico, está empezando a crecer y mucho.