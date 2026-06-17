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TENIS

Nadal y Toni responden a Messi: "Los límites están solo en la cabeza de cada uno"

Messi, tras su exhibición en el Mundial 2026, confiesa su identificación con Rafa Nadal y la importancia de la mentalidad para dar siempre el máximo.

Nadal respondió a Messi

Nadal respondió a Messi / SPORT

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Albert Briva

Albert Briva

Leo Messi es sin duda el gran nombre del día en el panorama deportivo. El argentino se estrenó de manera inmejorable en el Mundial 2026 con un triplete de goles que lideró a su selección Argentina en el triunfo ante Argelia.

El '10' ha igualado con ello a Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales, rompiendo un hito más en otra noche gloriosa, en la que sorprendió también con sus declaraciones con Rafa Nadal como protagonista.

Messi explicó que se asimila mucho al ganador de 22 Grand Slams y a su carrera, explicando que el documental de Netflix recién estrenado está sirviendo de inspiración en estos días inaugurales de la cita mundialista.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo. Disfruto de esta manera" comentó el argentino en zona mixta tras el partido.

Un halago que no ha pasado desapercibido para nadie, ni tampoco para el propio Rafa Nadal, que respondió con un mensaje en sus redes sociales. "Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial" escribió junto al vídeo de las declaraciones de Messi.

Tanto uno como otro van sobrados de argumentos para ser inspiración para cualquier persona, aunque por lo que parece también lo son entre ellos, en un intercambio de bonitos mensajes que no ha tenido esta noche su primer capítulo.

TONI NADAL TAMBIÉN RESPONDE

Otro de los que también ha querido agradecer a Messi su mensaje ha sido Toni Nadal. El tío y ex entrenador de Rafa también habló tras la exhibición del argentino en la cadena SER, donde quiso poner en valor las constantes gestas de ambos deportistas.

Nadal y Toni durante su etapa de entrenador

Nadal y Toni durante su etapa de entrenador / Agencias

"Los límites están solo en la cabeza de cada uno. Cuando tienes la voluntad de querer más siempre puedes romperlos" expuso Toni, que comparó los que sufrió Nadal con su lesión en el pie con la renuncia de Messi con la selección en 2016.

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Además Toni Nadal ha querido elogiar al argentino por su nivel y por seguir siendo el mejor del mundo pese a no tener que demostrar nada ya, y ha comentado el pasado futbolístico de su hijo apuntando a que habría sido un gran jugador si no hubiera terminado en el tenis. "Messi volvió a demostrar que es lo mejor de la historia", dejó claro.

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