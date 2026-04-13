Nadal también tendrá su documental en Netflix: 'Rafa'

Del mismo modo que Roger Federer o que Carlos Alcaraz, Rafa Nadal también tendrá una pieza audiovisual que trata sobre su carrera profesional y su vida más íntima. Netflix ha anunciado el estreno de 'Rafa', una serie que ofrecerá imágenes de archivo nunca antes vistas y acceso exclusivo al campeón de tenis, su familia y su círculo íntimo durante el último año de Nadal en el circuito ATP en 2024.

'Rafa' incluirá testimonios de las personas que mejor lo conocen, tanto dentro como fuera de la pista, con momentos inéditos que ensalzarán todavía más su legado. No solo mostrará el aspecto meramente deportivo, el de las victorias y la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha arrastrado durante muchos años.

La serie, de cuatro episodios, contará con la participación de leyendas del tenis como John McEnroe, Roger Federer y Novak Djokovic, además de testimonios de su familia, equipo y círculo cercano. Zach Heinzerling, ganador de un premio Emmy y nominado al Óscar, será el director del documental.

El proyecto audiovisual de 'Netflix' en el tenis ya se pudo ver también con Carlos Alcaraz, cuyo documental 'Carlos Alcaraz: A mi manera' dio mucho que hablar en un momento fundamental de su carrera. En este caso, los episodios analizaban más su vida extradeportiva y sus motivaciones como persona más que el propio deporte.

"No soy un ganador, soy un competidor"

"No puedes ser un gran campeón, si no haces cosas que sean realmente difíciles", reconoce Rafa Nadal en el documental. "La gente cree que yo era un ganador. Yo no soy un ganador, soy un competidor". Sin duda, los últimos meses de su carrera como profesional fueron más de competidor que de ganador, de luchar por seguir jugando a aquello que le ha apasionado desde pequeño.

El documental de Rafa Nadal verá la luz el próximo 29 de mayo, coincidiendo prácticamente con el inicio del torneo de Roland Garros. El Grand Slam parisino reunirá a las mejores raquetas del tenis mundial durante la última semana de mayo y la primera de junio. Un torneo que siempre será el más especial para Rafa, que conquistó durante su carrera la friolera de 14 trofeos en la capital francesa.