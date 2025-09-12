Nadal, sin tapujos sobre Alcaraz: "Puede ser el mejor de la historia"

La victoria de Carlos Alcaraz en el US Open sigue provocando reacciones de grandes personalidades. Aunque la de Rafa Nadal siempre es especial. El extenista de Manacor participó en un torneo benéfico de golf, su 'nuevo' deporte desde que está retirado, para recaudar fondos contra el cáncer de mama. En dicho evento, fue preguntado por el gran logro del murciano en Nueva York.

"Sí, está haciendo una carrera impresionante. Es un jugador muy especial, lo sabíamos desde hace años, pero se va confirmando con el tiempo y va mejorando lo que es una carrera impresionante", inició. Y es que Alcaraz, con tan solo 22 años, ya ha levantado un total de seis Grand Slams (dos en cada superficie) y va encaminado a lograr las 'imposibles' cifra que alcanzó el 'Big Three'.

También comento que está "muy feliz" por su compatriota. "La verdad que tener en España a alguien como él, lo que hace es ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo, que lo hemos sido durante muchísimos años y no hablo por mí, venía de mucho antes ya. Carlos da esa continuidad a toda esta época de éxitos, ya no solo en el tenis, sino a través del deporte en general".

Nadal, jugando al golf / SPORT

En la comparación entre su generación y la actual, Nadal estableció las diferencias. ""Son Sinner y Carlos y nosotros fuimos nosotros, y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente y no hay por qué estar comparando todo el día. Disfrutemos de esa gran rivalidad y dejemos de comparar", añadió.

Además, considera que el italiano y el español parten con una cierta ventaja, debido a que "tienen unos números marcados que les sirven de línea de meta", haciendo referencia a la cantidad de Grand Slams de cada tenista. Federer finalizó su carrera con 20 grandes, mientras que Nadal lo hizo con 22. Novak Djokovic, que todavía tiene la posibilidad de sumar alguno más, va por 24.

Alcaraz, con el trofeo del US Open / Kirsty Wigglesworth

Entonces llegó la gran pregunta: ¿Puede Carlos Alcaraz ser el mejor de la historia? "Evidentemente, puede. La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números y ojalá que le respeten las lesiones y le vaya todo genial".

"Siempre hay margen de mejora"

Por último, le dio un consejo a Alcaraz para todo lo que viene. "Disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para cumplir objetivos, mejorar, entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo. "Porque aunque seas el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora en cosas y esa es la motivación diaria. Disfrutar del día a día y después ya veremos cómo evoluciona todo. En la vida, es muy importante los objetivos y tienes que tenerlos a corto, medio y largo plazo", reflexionó.

Tras la victoria en Nueva York, Charly se tomará un pequeño descanso y no jugará la Davis con España este fin de semana. Aun así, la vuelta a la acción no será mucho más tarde: el próximo viernes 19. El español jugará la Laver Cup, torneo para el cual ya está entrenando. En esta ocasión, viajará acompañado por su segundo entrenador: Samu López.