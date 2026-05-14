Nadal revela que habló con Alcaraz tras su lesión: “Es algo que conozco bien”

La lesión de muñeca que mantiene apartado de las pistas a Carlos Alcaraz y que le obligó a renunciar a Roland Garros sigue generando reacciones en el mundo del tenis. Esta vez fue Rafael Nadal quien rompió su silencio para hablar públicamente sobre la situación del murciano.

El balear, presente este viernes en Manacor durante la inauguración del nuevo museo de la Rafa Nadal Academy, confirmó que se puso en contacto con Alcaraz después de conocerse su baja para el Grand Slam parisino.

“Le llamé cuando ocurrió”, explicó Nadal, que evitó entrar en detalles sobre la conversación mantenida entre ambos, aunque dejó claro que entiende perfectamente por lo que está pasando el número dos del mundo.

“Es algo que conozco bien porque esta lesión me ocurrió dos veces”, reconoció el exnúmero uno mundial, que durante su carrera también sufrió problemas importantes en la muñeca.

Nadal valoró además de forma positiva la decisión tomada por Alcaraz de priorizar su recuperación antes que arriesgar en una parte clave de la temporada. “Ha tomado las decisiones correctas priorizando que es muy joven y que tiene toda una carrera por delante”, aseguró.

El campeón de 22 Grand Slams considera que, pese al duro golpe que supone perderse Roland Garros siendo además bicampeón defensor, la situación no debería convertirse en un problema crónico para el murciano.

La pareja 'Nadalcaraz' en su debut en los JJOO / EFE

“Es difícil porque le ocurre en esta época del año, pero afortunadamente no es una lesión que vaya a ser crónica”, afirmó Nadal.

Mientras continúa su recuperación, Alcaraz mantiene como objetivo regresar el próximo mes sobre hierba, siempre que la evolución de su muñeca derecha sea favorable.