Nadal se opera de una mano y bromea: "No estaré en el Open de Australia"

El calvario de Rafa Nadal con las lesiones no cesa. El extenista español compartió una imagen en redes sociales con un brazo totalmente inmovilizado. Este miércoles, se sometió en el Centro Médico Teknon de Barcelona a una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana.

"Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero", bromeaba el tenista balear en la descripción de la foto, consciente de que en poco más de un mes arranca el primer Grand Slam del año. La intervención fue supervisada por Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa, junto con el Dr. Vilaró y practicada por el Dr. Lluch.

Se trata de una intervención que ha tenido lugar en la zona que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano. Según el propio Rafa, es una lesión que lleva "arrastrando varios años" y a la que por fin ha podido poner cura, aunque necesitará un tiempo de recuperación y rehabilitación. Ahora tiene más tiempo que el de un jugador profesional en activo.

No es ni mucho menos la primera vez que Nadal debe pasar por quirófano. Por desgracia, el español tuvo que someterse a muchas operaciones para seguir compitiendo a nivel profesional, hasta que su cuerpo dijo basta a finales de 2024. Su lesión más conocida fue la del síndrome de Müller-Weiss, que arrastró durante toda su carrera, pero que supo lidiar con ella para ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.