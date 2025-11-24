Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Nadal y su mensaje a Vinicius: "Tiene que entender quien es la autoridad"

En su charla en el programa 'Universo Valdano', el balear dio su opinión sobre el Real Madrid

Vinicius Jr and Rafael Nadal

Vinicius Jr and Rafael Nadal / Real Madrid

Albert Briva

Albert Briva

En su larga y tendida charla con Jorge Valdano, Rafa Nadal también habló sobre el club de sus amores, el Real Madrid. El ex tenista balear volvió a abrir la puerta a una posible presidencia en el futuro, aunque no escondió que es algo muy lejano e improbable a día de hoy. "Ahora mismo no le conviene al club. Tienen al mejor" afirmó haciendo referencia a Florentino Pérez.

Pero más allá de la cuestión de la presidencia, Nadal habló sobre la situación de Vinicius y su incidente en el pasado Clásico, con su mal gesto al momento de ser cambiado. "Vini tiene que entender quien es la autoridad. Puede corregir cosas con el diálogo, y tiene que explorar ese camino de mejora y de autoaprendizaje. Necesita encontrar aliados potentes" afirmó sobre la situación.

Además, explicó que a su modo de ver se puede revertir, entendiendo que el club y el jugador tienen las medidas y las personas adecuadas para hacerlo a su alrededor.

Pero para ello, tiene claro que deben actuar tanto club como jugador, afirmando que el Madrid "tiene en Vinicius a un activo que no puede devaluar".

CONSEJO A LAMINE

 Nadal también lanzó un consejo a Lamine Yamal. "Que se rodee de gente que le ayude de verdad. Que sea inteligente para escuchar lo que a veces la gente de éxito no queremos escuchar. A veces no es fácil cuando eres alguien con mucho éxito, pero tienes que encontrar tu punto de vuelta a tu vida real" respondió al ser preguntado sobre el extremo azulgrana.

