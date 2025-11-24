Nadal y su mensaje a Vinicius: "Tiene que entender quien es la autoridad"

En su larga y tendida charla con Jorge Valdano, Rafa Nadal también habló sobre el club de sus amores, el Real Madrid. El ex tenista balear volvió a abrir la puerta a una posible presidencia en el futuro, aunque no escondió que es algo muy lejano e improbable a día de hoy. "Ahora mismo no le conviene al club. Tienen al mejor" afirmó haciendo referencia a Florentino Pérez.

Pero más allá de la cuestión de la presidencia, Nadal habló sobre la situación de Vinicius y su incidente en el pasado Clásico, con su mal gesto al momento de ser cambiado. "Vini tiene que entender quien es la autoridad. Puede corregir cosas con el diálogo, y tiene que explorar ese camino de mejora y de autoaprendizaje. Necesita encontrar aliados potentes" afirmó sobre la situación.

Además, explicó que a su modo de ver se puede revertir, entendiendo que el club y el jugador tienen las medidas y las personas adecuadas para hacerlo a su alrededor.

Pero para ello, tiene claro que deben actuar tanto club como jugador, afirmando que el Madrid "tiene en Vinicius a un activo que no puede devaluar".

CONSEJO A LAMINE

Nadal también lanzó un consejo a Lamine Yamal. "Que se rodee de gente que le ayude de verdad. Que sea inteligente para escuchar lo que a veces la gente de éxito no queremos escuchar. A veces no es fácil cuando eres alguien con mucho éxito, pero tienes que encontrar tu punto de vuelta a tu vida real" respondió al ser preguntado sobre el extremo azulgrana.