Nadal: "Hemos jugado bastante mejor que el primer día"

El español Rafael Nadal, que junto a Carlos Alcaraz logró el pase a cuartos de final del torneo olímpico de dobles de tenis de París 2024, aseguró que era "importante estar competitivo" tras haber recibido este lunes "una paliza" en el individual de manos del serbio Novak Djokovic.

"Para mí lo importante es tener la capacidad de estar competitivo, creo que lo hemos estado, hemos jugado bastante mejor que el primer día en términos generales, más compenetrados, más sólidos en todo momento y creo que hemos sido mejores que los rivales", resumió el mallorquín tras derrotar a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof por 6-4, 6-7(2) y 10-2.

Pese a que perdieron el segundo set en el juego de desempate, señaló que "a dobles se gana o se pierde por muy pocas cosas" y dijo que "en todo momento se mantuvo el nivel en el súper juego de desempate" que cerró el duelo.

Nadal aseguró que físicamente se va encontrando mejor de las molestias que arrastraba: "Me siento bien, saltó una fibra entrenando con Carlos el martes, la imagen mostró que tengo una micro-rotura que no tiene un impacto tan directo en los movimientos, lo que me permite seguir con mucho tratamiento de anti-inflamatorios".

Sobre sus próximos rivales, los estadounidenses Austin Krajicek y Rajjev Ram, Nadal auguró "un partido muy difícil", valoró positivo que vuelva a jugase en la central "que te da un poco más de espacio en la pista" y dijo que les obligará a mantener "la adrenalina, la energía y la concentración en todo momento, porque al más mínimo despiste hay poco margen de vuelta atrás".

Para el ganador de 14 Roland Garros, el hecho de que su compañero del dobles esté también en el cuadro individual no supone ningún problema. "Lo analizo de manera positiva porque son dos opciones de medalla para España y para mi Carlos es el máximo favorito del torneo", dijo.

"A nivel de cansancio, Carlos tiene 21 años, yo con 30 competí en los dos en Río. No veo ningún problema en que lo haga con 21, estamos preparados para ello", aseguró. "Estamos disfrutando juntos, es algo bonito porque sabemos que es una oportunidad única en la vida", agregó.

Nadal se quejó de que en el torneo olímpico exista el super juego de desempate: "Tiene sentido en los torneos normales, porque das más opciones a los especialistas en individuales, pero los Juegos son cada cuatro años, es el torneo más importante de nuestras carreras, no entiendo que se ponga, porque es premiar la lotería". EFE

lmpg/asc