Nadal felicita al equipo de España

Rafael Nadal, veintidós veces ganador de torneos de Grand Slam y en cinco ocasiones ganador de la Ensaladera, felicitó al equipo español que capitanea David Ferrer por su actuación en Bolonia, en la fase final de la Copa Davis, a pesar de ser superado por Italia en el partido por el título.

¡Enhorabuena a todo el equipo!¡Semana impresionante en la Copa Davis! indica en redes sociales Nadal que después hace mención a los integrantes de la selección española: David Ferrer, Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez, sobre una foto de los cinco miembros de la armada.

Después, en italiano, Nadal felicita al equipo transalpino, que terminó campeón. "Enhorabuena por la tercera Davis consecutiva", concluye el mensaje del legendario deportista español.