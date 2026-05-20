Nadal expone las secuelas de su carrera: "Tengo dos perforaciones en los intestinos de tanto antiinflamatorio"

El próximo viernes 29 de mayo, la plataforma Netflix estrenará el documental de Rafa Nadal. Un repaso a su larga carrera que se dividirá en varios capítulos para intentar destacar sobre todo el sufrimiento y el trasfondo que exigió el llegar a ganar tantos títulos.

Una lucha contra las lesiones y muchos otros contratiempos que ha desvelado en el estreno del documental, donde ha atendido a varios medios aunque sin desvelar demasiados secretos de lo que se podrá ver.

Un documental que no será para hipocondríacos, mostrando los momentos más complicados y delicados de su carrera. De todos ellos, el balear explicó en la entrevista con MARCA algunos detalles sorprendentes, como el hecho de tener "dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios".

Todo ello en un contexto en el que explica que en 2012 un médico de Nueva York le advirtió del riesgo que podía correr si no paraba en aquel momento, poniendo en serio riesgo su carrera incluso.

Otro momento clave que cuenta es cuando en 2015 sufrió problemas para controlar sus emociones, llegando incluso a necesitar de una botella de agua permanentemente para no "ahogarse con mi propia saliva".

Netflix desvela el tráiler de 'Rafa', la serie sobre Nadal que se estrenará el 29 de mayo / Perform

Todo ello desembocó en la contratación de Moyà en su equipo técnico, aunque como explica el propio Nadal no tuvo que ver una cosa con la otra.

SIN ASPIRANTES EN LA ACTUALIDAD

Más allá del documental, Nadal también habló sobre el momento del tenis y también sobre Carlos Alcaraz y su lesión. Al respecto del momento que vive el tenis, no dudó en sentenciar que faltan jugadores que puedan competir a los actuales líderes.

Destacó el mérito de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que acaparan todos los éxitos, pero echa en falta que otros jugadores surjan para rivalizar con ellos y elevar la emoción de un deporte que disfrutó al máximo con el 'big three'.

Nadal: "Es bueno que haya grandes campeones, pero también aspirantes, y no los hay" / EFE

"En el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también es bueno que tengan aspirantes y a día de hoy parece que no hay aspirantes", dijo a EFE.

Sobre Alcaraz, explicó que la lesión que sufre y que le ha dejado sin jugar en Roland Garros y Wimbledon es algo que conoce bien porque lo sufrió dos veces y que es muy importante acertar con la recuperación.

"Si haces lo adecuado no te quedan secuelas y es vital que no te quede algo crónico" sentenció.