¿Puede Nadal entrenar a España en la Copa Davis?: "Echo de menos cero el tenis"

Todavía se hace extraño hablar de Rafa Nadal como un extenista. El balear anunció hace algo más de seis meses su retirada del tenis profesional y disputó su último partido defendiendo a España en las Finales de la Copa Davis. Sin embargo, su historia puede no haber llegado a su fin.

En la gala de los Premios Laureus 2025, Nadal fue condecorado con el galardón de Icono del Deporte y se reencontró con rivales como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic. Pero, además, dejó la puerta abierta a seguir vinculado directamente con el mundo del tenis.

Preguntado por la posibilidad de ser capitán (seleccionador) de España en la Copa Davis o estar vinculado a la organización de torneos españoles, el balear señaló que "no lo sé, estas cosas no se pueden predecir".

"Soy un apasionado del deporte, pero uno tiene que marcar de alguna manera su camino a seguir. Hace poco he terminado un camino muy largo y tengo que prepararme para lo que viene. He tenido una familia y un equipo que ya han preparado más o menos lo que a mí me gustaba para el futuro", añadió.

En ningún caso parecen planes de presente, sino de un futuro más lejano: "Puedo ser un candidato a ser capitán pero después se tienen que dar algunas circunstancias que a día de hoy aún no se me dan. Tiene que pasar tiempo y ahora mismo no sé qué puede pasar. No digo que no, para nada, pero siempre teniendo la mirada en dentro de unos años".

De hecho, en estos momentos, Nadal está muy a gusto lejos del deporte. "No echo de menos el tenis. Es más, lo echo de menos cero. No porque terminara cansado o peleado con el tenis. Para nada. Terminé feliz y si hubiera podido seguir jugando lo haría porque me apasionaba. Pero, cuando uno se da cuenta que no puede, cierra la etapa", apuntó.