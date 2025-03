Nadal destripa a Federer y Djokovic: "Sentía que estaba en sus manos"

Rafa Nadal se encuentra en una etapa inaudita hasta ahora en su vida. El tenista manacorí decidió poner freno a finales del curso pasado a una legendaria carrera plagada de éxitos... pero también de muchos aprendizajes. 22 veces ganador de Grand Slam, Rafa disfruta ahora de su retirada mientras intenta adaptarse a un nuevo capítulo vital tras su adiós a las pistas.

El manacorí se adapta poco a poco a su vida después del deporte mientras encuentra un significado a qué quiere hacer con su futuro. Nadal tiene más tiempo del que ha dispuesto durante toda su carrera, así que aprovecha para probar nuevas experiencias como la reciente entrevista con el extenista Andy Roddick en su podcast 'Served'.

Nadal explicó de manera detallada cómo está siendo su retirada en una de sus primeras apariciones públicas tras la Copa Davis en Málaga: "Desde que me he retirado no he tenido tanto tiempo libre como me hubiese gustado. Es normal; cuando tienes un gran cambio en tu vida, tienes que organizarte. Quiero descubrir qué quiero ser en este próximo paso de mi vida, espero tener después de unos meses todo más controlado", confiesa. "La manera en la que te tomas tu día a día es completamente diferente de cuando paras de competir. Cuando tenía varios días libres, recuerdo que quería hacer todas esas cosas que no podía hacer. Es una mentalidad diferente, aún me estoy adaptando... pero estoy disfrutándolo", explica el manacorí.

El momento emotivo en los JJOO de París

La imagen de Zinedine Zidane entregándole la antorcha olímpica al manacorí durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 quedará siempre para el recuerdo. Rafa todavía tiene presente el homenaje: "Nunca voy a poder agradecer lo suficiente y a la gente de Francia por darme ese momento. Sin ser francés, ofrecerme ese momento, recibiendo la antorcha olímpica por parte de Zidane, frente a la Torre Eiffel... es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, sin dudas. Los Juegos Olímpicos son especiales: no son solo tenis, son el evento más importante a nivel deportivo. Es un reconocimiento que significó mucho para mí", confiesa.

El balear disputó los JJOO, pero al regresar de París decidió que había llegado el momento de parar: "Fueron meses difíciles, quería luchar pero pasaban las semanas y no podía competir al nivel que quería. No me movía como me solía mover y llegó un momento después de los Juegos que volví a casa y me dije 'se acabó'. Sentí que ya no tenía sentido seguir lidiando con esas molestias y que no tenía la capacidad de volver a sentirme competitivo al nivel que me motivase", reconoce.

La rivalidad contra Federer y Djokovic

Otro de los aspectos interesantes de la entrevista ha sido las diferencias en sus duelos contra Federer y Djokovic: "Era un enfoque completamente distinto contra los dos. En el caso de Roger, y por eso creo que nuestra rivalidad era más atractiva para los aficionados, creo que la estrategia era más clara. Yo trataba de hacer una cosa, él hacía la otra. Intentaba golpear a su revés y si podía jugar hasta la línea, pensaba que solamente era para el winner o para sacarle del lado para crear más espacio. Él intentaba evitarlo, jugar más agresivo... cuando daba una derecha me echaba para atrás, es la mejor contra la que he jugada", explica. "Era como una partida de ajedrez, todo el mundo sabía como iba a ser la estrategia. Cuando jugaba yo bien ganaba yo, cuando lo hacía él ganaba él. Al principio cometió un error conmigo y es que intentaba jugar con su revés a mi top-spin, eso me daba la oportunidad de golpear con mi derecha a su revés. Luego más adelante empezó a tomar más riesgos hasta 2017, el mejor nivel de su carrera. Sentías que estabas en sus manos, jugaba muy agresivo y su servicio era muy difícil de leer y de predecir, era complicado saber qué estaba pasando".

Federer, Djokovic y Nadal / AP

"Contra Djokovic, era diferente. Podías tener una estrategia, pero al final solamente necesitabas jugar bien todo el tiempo. No jugamos el mismo estilo por supuesto, pero no tenía una clara estrategia. Contra Novak no tenía este sentimiento, tenía que ajustar cosas. No podía jugarle todo el rato al revés porque te las devuelve en una posición complicada. Empecé a utilizar cortados, aunque si no eras capaz de hacerle daño era capaz de abrirte por toda la pista. En términos de control de bola, es el mejor contra el que he jugado... y he visto", concluye Nadal.