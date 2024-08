Nadal, ¿despedida a lo Federer?

Rafa Nadal no ha dicho su última palabra en el tenis. El español confirmó este miércoles que volverá a competir en la Laver Cup, torneo organizado por su gran amigo Roger Federer, a la vez que hizo oficial su baja del US Open, último Grand Slam del año 2024.

“He decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en la Arthur Ashe, pero no creo que pueda dar el cien por cien esta vez”, comunicó Nadal en sus redes sociales.

Después de renunciar al grande neoyorkino, a Rafa se le abren varios escenarios. El primero, más dramática e improbable, sería una despedida en la Laver Cup, acabando en el mismo lugar y de la misma forma que Federer en 2022. Aun así, en el comunicado no especifica que la Laver vaya a ser su último torneo.

Otra posibilidad es acabar disputando las finales de la Copa Davis, representando a España y jugando un hipotético dobles junto a Carlos Alcaraz. Una apuesta muy arriesgada, ya que la clasificación de España para las finales, que se disputarán entre el 19 y el 24 de noviembre, no está asegurada.

En caso de no tener la opción de la Davis, Rafa podría probar la misma hoja de ruta que el año pasado, cuando tenía en mente prepararse para el Open de Australia, jugando previamente en Brisbane, y quién sabe si incluso jugando el Masters 1000 de París antes, que se celebra entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre.

¿Un último baile en la Chatrier?

Por último, y no menos posible, Nadal se plantearía un último baile en su pista preferida: la Philippe Chatrier de Roland Garros. En caso de verse competitivo en los meses anteriores, el broche final a su carrera sería en París, el lugar donde ha conseguido 14 Roland Garros, además de poderse despedir de otros torneos de tierra previamente.

Sea como sea, todo dependerá de cómo vaya encontrándose Nadal en pista y si tiene la voluntad y la energía para seguir intentándolo en el deporte que tanto le gusta. Lo que sí queda claro es que podremos disfrutar del español en la Laver Cup, compitiendo junto a Alcaraz, Zverev o Medvedev para devolver el triunfo a Europa después de dos años.