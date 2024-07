Nadal no da opción a Borg en su debut

Rafa Nadal empezó de la mejor manera el torneo de Bastad. Este lunes ganó su primer partido en dobles junto a Casper Ruud y este martes lo hizo en el cuadro individual. El español derrotó en dos sets (6-3, 6-4) a Leo Borg, hijo de la leyenda Bjorn, y ya está en octavos de final del torneo sueco.

El partido empezó igualado. Los dos contrincantes ya habían entrenado juntos antes del torneo y se notaba que ambos se conocían. Nadal inició sacando y se apuntó un juego muy cómodo, con un saque directo incluido. Borg también cumplió con su servicio, gracias a varios ganadores de derecha de gran nivel.

En el segundo turno de saque del sueco, Rafa apretó más con una derecha que intentó lucir al máximo y pulirla a medida que pasaban los juegos. De hecho, consiguió incomodar a Borg lo suficiente como para conseguir el primer break del partido, gracias a una dejada que sorprendió a su rival.

El manacorí siguió cómodo con el servicio y haciendo daño al resto. A pesar de la insistencia de Nadal, Borg se mantuvo en el set sin permitir ninguna rotura más y obligando a su contrincante a apuntarse el primer set con su saque. Y vaya si lo hizo. Dos 'aces' en el juego decisivo ayudaron a ganarlo cómodamente y que Rafa empezara por delante. Un 6-3 rápido.

Varias derechas y una doble falta después, Nadal volvió a empezar por delante en el segundo set, esta vez haciendo un break a las primeras de cambio. En los intercambios largos, el español acababa imponiendo su ritmo y forzando el error de Borg o finalizando el punto con un ganador.

Un set sin emociones fuertes

A partir del primer juego, el segundo set no tuvo más emoción. Ambos no concedieron oportunidades de rotura a su rival y fueron sumando de forma cómoda. Nadal no sufrió con su saque y no concedió ninguna bola de break en contra en todo el partido. Con bola de partido a favor, el resto de su rival se fue al pasillo, superando así en dos mangas a un Borg que dejó muy buenas sensaciones.

Tras la victoria ante el sueco, Nadal ya está clasificado para los octavos de final de Bastad. El español tendrá la oportunidad de coger más ritmo ante Cameron Norrie, número 42 del mundo, un obstáculo más duro en este camino que tiene como meta final París.