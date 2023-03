Nadal confirma que está de vuelta... ¡'jugando' con sus seguidores!

El tenista, ya recuperado de su lesión en la cadera, colgó una foto en Instagram donde invita a sus fans a que adivinen cómo está Nacel hace alusión a una 'story' colgada poco antes donde se le ve de nuevo entrenando: "C... B.... Work in progress", escribió

Rafa Nadal sigue con su puesta a punto de cara a afrontar la gira de tierra batida. Después de lesionarse en el Open de Australia hace ya casi dos meses, el balear ya está totalmente recuperado y está cogiendo ritmo competitivo.

En los últimos días así lo ha dejado entrever con sus publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ha colgado algún vídeo ejercitándose a pleno rendimiento y que hacen pensar que su lesión en el psoas ilíaco de la cadera izquierda ya es agua pasada.

En su última publicación el mallorquín 'juega' al despiste con sus seguidores, colgando una foto en la que está entrenando en una pista exterior de su academia de Mallorca y donde hace referencia a una 'story' que ha colgado. "Guess the story" (Adivina la historia), titula el pie de foto.

Nadal había colgado antes una imagen en la Rafa Nadal Academy donde escribió "C... B... Work in progress". Trabajo en progreso, significa. Y la C y la B podrían hacer referencia a "Coming Back" (Volviendo), en un claro mensaje de que está ya ultimando detalles para regresar al circuito.

El principal objetivo de Nadal es llegar a tiempo para el Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo de la gira de tierra batida que se disputará del 10 al 16 de abril.