Nadal y la comparación del tenis actual con el 'Big Three': "Es como si analizaras al Messi de hoy con el del Barça"

Rafa Nadal atendió a los medios de comunicación tras la presentación del circuito solidario de golf Spin&Swing, un acto en el que aprovechó para repasar la actualidad del tenis y explicar cómo vive ahora el deporte desde fuera de las pistas.

El extenista fue preguntado por el comentario que dejó —y posteriormente eliminó— en una publicación del entrenador Patrick Mouratoglou, después de que este situara a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por encima de Nadal, Djokovic y Federer en la historia del tenis. El balear quiso restar importancia a la polémica y aclaró su postura. “Dejé un comentario y después lo quité porque no quería crear ninguna polémica. Creo que el análisis de Mouratoglou es erróneo”, explicó.

“Es como si analizaras al Messi de hoy con el Messi que jugaba en el Barcelona o al Cristiano Ronaldo que juega hoy con el que jugaba en el Real Madrid, simplemente es mi punto de vista" apuntilló el balear, que insistió en que no le gusta comparar generaciones y recalcó que será la carrera de cada jugador la que marque quién ha sido mejor.

“Yo nunca dije, ni voy a decir, que unos son mejores que otros”, afirmó, destacando además el valor de figuras como Djokovic, que continúa compitiendo al máximo nivel, y el impacto de Alcaraz en el tenis actual. “Tener a Carlos para nosotros es una bendición. Está llevando el tenis a un nivel increíble y solo podemos disfrutarlo y apreciarlo”.

El manacorí también habló de cómo vive el tenis tras su retirada, asegurando que se siente plenamente satisfecho con su trayectoria. “Gané más de lo que hubiera imaginado y ahora soy totalmente feliz de poder ver a compañeros míos triunfar y disfrutar con ello”, confesó. En ese contexto, aplaudió el esfuerzo de Novak Djokovic por seguir persiguiendo su Grand Slam número 25. “Ha dejado una carrera impresionante y sigue jugando porque de momento puede. Es de admirar lo que está consiguiendo”, señaló, aunque admitió que, a estas alturas, las oportunidades ya no son tantas.

Rafa Nadal presenta el torneo de golf solidario 'Spin&Swing' / X

Más allá del tenis, Nadal mostró su ilusión por formar parte del proyecto solidario Spin&Swing, una iniciativa ligada al golf con fines benéficos. “Siempre he disfrutado de la posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas”, explicó, subrayando la importancia de ayudar a que los niños tengan un futuro diferente y de servir como inspiración para que la sociedad aporte su “granito de vida” para hacer el mundo “un poquito mejor”.

Por último, Nadal se refirió al crecimiento de Carlos Alcaraz, dejando claro que ya no puede considerarse una promesa. “No lo es. Tiene siete Grand Slams. No hay tantos jugadores en la historia con siete Grand Slams, así que promesa no es”, sentenció.