Nadal y Cantabria Labs se ponen al frente de la lucha contra el melanoma: "No son solo momentos puntuales"

Cantabria Labs ha relanzado su campaña de prevención del melanoma con Rafa Nadal como principal embajador y con un mensaje claro: detectar a tiempo puede salvar vidas. La iniciativa, bajo el lema Deja a Cero el Melanoma, recorrerá varias ciudades españolas para fomentar la autoexploración de lunares y reforzar los hábitos de fotoprotección entre la población.

La regla de prevención 'ABCDE'

La nueva edición de Objetivo Cero Melanoma se presentó este martes en Madrid en una jornada en la que participaron el propio Nadal, el presidente de Cantabria Labs, Juan Matji, y especialistas en dermatología como el doctor Juanjo Lencina, la doctora Natalia Jiménez y la doctora Lourdes Navarro, representante de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

La campaña pone el foco en la conocida regla 'ABCDE' para revisar lunares y detectar posibles señales de alerta: asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo, diámetro superior a seis milímetros y evolución o cambios en el aspecto del lunar. Un sistema sencillo que los dermatólogos consideran clave para favorecer el diagnóstico precoz del melanoma.

Según datos del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, cerca del 80 % de los españoles no sabe identificar esta regla y casi la mitad reconoce que no revisa sus lunares de forma periódica. “Todavía existe un importante margen de mejora en la concienciación y en la adopción de hábitos preventivos”, explicó el doctor Juanjo Lencina durante la presentación.

Mesas informativas y más de 40 dermatólogos

Rafa Nadal también participó en el acto y destacó la importancia de incorporar la protección solar a la rutina diaria. “Con el tiempo entiendes que no se trata solo de protegerte del sol en momentos puntuales, sino de incorporar hábitos en tu día a día”, aseguró el extenista balear, que explicó que actualmente combina fotoprotección tópica y oral.

La doctora Natalia Jiménez incidió en que el melanoma “puede pasar desapercibido si no prestamos atención a la piel de forma regular” y recordó que la radiación ultravioleta sigue siendo el principal factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel. Por su parte, la doctora Lourdes Navarro, en representación de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología, defendió la importancia de reforzar la educación sanitaria y recordó que el cáncer de piel es “uno de los tumores más prevenibles” si existe información adecuada y hábitos responsables.

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La campaña arrancó en Madrid con varias acciones informativas junto al intercambiador de Nuevos Ministerios y continuará en Málaga durante julio, Santander en septiembre y Mallorca en octubre. Cantabria Labs contará en total con la colaboración de más de 40 dermatólogos para trasladar mensajes de prevención y concienciación sobre la importancia de revisar la piel y acudir al especialista ante cualquier duda. La compañía subraya que el objetivo de la iniciativa no es sustituir la consulta médica, sino acercar a la población herramientas de autoexploración y educación sanitaria para favorecer la detección precoz del melanoma.