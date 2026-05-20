Nadal, Borg o Rod Laver, los otros Alcaraz en Roland Garros

La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros no solo supone un golpe para el torneo parisino, sino también una situación muy poco habitual en la historia reciente del Grand Slam francés. El murciano, campeón en 2024 y 2025, no podrá defender la corona después de decidir poner fin a su gira de tierra batida por la lesión en la muñeca derecha sufrida en el Barcelona Open Banc Sabadell.

Será apenas la quinta vez en toda la historia de Roland Garros que el vigente campeón no disputa la siguiente edición del torneo.

El primer caso se produjo en 1970 con Rod Laver. El australiano, campeón un año antes, no acudió a París, aunque en su caso no fue por lesión. Laver tenía contrato con la National Tennis League y priorizó una gira más rentable económicamente organizada por la World Championship Tennis.

El tenista español Carlos Alcaraz tras la final de Roland Garros que ha jugado contra el italiano Jannik Sinner en Parñis, Francia / EFE

Años después, en 1982, también sorprendió la ausencia de Bjorn Borg. El sueco llevaba meses sin competir y el reglamento obligaba entonces a disputar la fase previa para poder entrar en el cuadro principal. Borg rechazó jugarla y decidió no participar en el torneo que había conquistado en 1981.

Más reciente fue el caso de Rafael Nadal. El balear ganó Roland Garros por decimocuarta vez en 2022 tras derrotar a Casper Ruud en la final, pero una lesión en la cadera le impidió regresar a París al año siguiente.

El 18 de mayo de 2023, Nadal anunció en una rueda de prensa en Manacor que no volvería a competir en toda la temporada. Finalmente, regresó por última vez a Roland Garros en 2024, aunque cayó en primera ronda frente a Alexander Zverev.

Rafa Nadal es el tenista con más títulos de Roland Garros de la historia / EFE

Ahora, la baja de Alcaraz deja completamente abierto el cuadro masculino y garantiza que habrá un nuevo campeón en París… salvo que Novak Djokovic logre volver a conquistar el torneo. El serbio, campeón en 2016, 2021 y 2023, es el único exganador presente con opciones reales al título.

Mucho más simbólica será la presencia de Stan Wawrinka, campeón en 2015 y que disputará el torneo gracias a una invitación especial en la temporada de su retirada.