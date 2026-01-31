Nadal aterriza en Australia y se moja sobre su favorito en la final Alcaraz - Djokovic

Este domingo, las miradas estarán puestas en la Rod Laver Arena. Uno de los presentes en el gran día del tenis mundial, que reunirá a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final, es Rafa Nadal. El extenista ha viajado a Australia, ya que recibirá un homenaje de la organización por toda su trayectoria. También aprovechó para elogiar las semifinales de este viernes.

"Ayer fue un partido emocionante, creo que tuvo un poco de todo. Tuvo drama por lo que le pasó a Carlos en el tercer set y después, como es lógico en estas situaciones, los calambres, si consigues aguantar un buen rato, suelen pasar; son calambres a veces tensionales", analizó el manacorí sobre los problemas que tuvo el murciano durante el partido.

Rafa Nadal, en Australia / JOEL CARRETT

Nadal reconoció que, si tiene que apoyar a alguien para la final, será a Carlos. "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, compartimos el equipo español... Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos".

El español no se olvidó ni mucho menos de Djokovic, con el que tiene una "historia increíble" y al que le desea "lo mejor". "Hemos conseguido que el tenis se vea como un deporte que puede ser más longevo de lo que era. Cuando llegué al circuito, con 28 o 29 años eras un 'superveterano' y te tenías que retirar. Esta generación ha dado una vuelta de tuerca a lo que es alargar la carrera profesional", comentó.

Alcaraz y Djokovic, tras las semifinales del Open de Australia 2025 / EFE

Sobre cómo llegarán ambos jugadores a la final de este domingo, Nadal lo tiene claro. "Estoy seguro de que se va a recuperar. Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak". Ambos jugadores superaron las cuatro horas en pista, aunque Alcaraz rozó las cinco y media.

Un partido para la historia

Por último, quiso mandar un mensaje a Jannik Sinner, que se vio superado por un imperial Djokovic. "Creo que fue un partido duro para Jannik, porque el gran favorito era él, pero jugaba contra un jugador con una historia muy especial en este torneo. Se aprende de todo, de las victorias y de las derrotas". Además, puso en valor su mentalidad, catalogándola de "muy fuerte".

Nadal podrá vivir en primera persona un duelo para la historia, que quién sabe si se volverá a repetir. Independientemente del resultado, se vivirá algo inaudito en la Rod Laver Arena: o Alcaraz será el tenista más joven en conseguir todos los Grand Slams o Djokovic el primero en alcanzar los 25. Una lucha de titanes en Australia en la que principalmente gana el tenis.