Nadal y Alcaraz ya tienen fecha para su debut en Barcelona

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son los grandes reclamos de esta edición del Open Barcelona. Pero, por molestias físicas de los dos jugadores, su presencia en el torneo disputado en la capital catalana no está asegurada. En caso de que los dos finalmente confirmen su asistencia, ya tienen la fecha de su debut.

Rafa Nadal, que actualmente se prueba en la arcilla de Barcelona, no ha confirmado su presencia en el torneo barcelonés. En sus redes sociales, explicó a sus seguidores su situación: "Hola desde Barcelona. Primer entreno... con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo. Estoy aquí para ver qué tal... con las ganas de intentar jugar. Ya les iré contando. Importante decir que no quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí. Ya veremos", explica Nadal.

Nadal debutaría el martes 16

En el caso hipotético de que finalmente Nadal se encuentre en condiciones de jugar, el balear debutaría el martes 16 de abril a las 16:00 horas El tenista de Manacor volvería a disputar uno de sus torneos fetiches, y es que Rafa ha conquistado el Open Barcelona hasta en doce ocasiones.

Por lo que respecta a Carlos Alcaraz, renunció a disputar el Masters 1000 de Montecarlo por molestias en el pronador redondo del brazo. El murciano también comunicó su renuncia en redes sociales: "He estado trabajando estos días en Monte Carlo tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar!", explicó.

Como Nadal, en caso de que logre dejar atrás sus molestias físicas, también tiene fecha de debut. Arrancaría su trayectoria en el torneo barcelonés el miércoles 17 de abril a las 16:00 horas.

Para el murciano sería vital estar disponible en Barcelona, ya que es el vigente ganador del torneo y defiende un total de 500 puntos. La misma situación la tendría en el Mutua Madrid Open, siguiente torneo en el que está inscrito Alcaraz.