Nadal y Alcaraz: "Vamos a hacer disfrutar a la gente, pero no se ganan medallas por el nombre"

Uno de los acontecimientos más esperados en el mundo del tenis está a la vuelta de la esquina. Cada vez queda menos para que Nadal y Alcaraz salten juntos sobre la pista para disputar los dobles en los Juegos, más allá de sus respectivos objetivos en la modalidad individual. Este miércoles han comparecido en rueda la prensa el murciano y el balear, acompañados del resto de la expedición: Alejandro Blanco, Pablo Carreño, Sara Sorribes, Cristina Bucsa y los capitanes de los equipos masculino y femenino, respectivamente David Ferrer y Anabel Medina

El protagonismo ha sido, como no podía ser de otra manera, para Nadal y Alcaraz. El balear se mostró ilusionado por sus últimos Juegos y los describe como el evento más destacado del mundo del deporte: "Los Juegos son el evento más importante. Las cosas cambian bastante, pero intentaremos que se recuerde de manera positiva. Nos esforzaremos para irnos tranquilos habiendo intentado llegar lo más lejos."

Sobre la preparación, Nadal admite que ni él ni Alcaraz se han podido preparar los dobles de la mejor manera posible: "No hemos podido prepararnos como otras parejas, pero confiamos en el gran momento de Carlos. Espero que esta semana pasada, en la que he pasado mucho tiempo en pista, me ayude físicamente a alzar el nivel para que esto funcione y veremos cómo evolucionamos. Intentaremos entrenar lo máximo para llegar con las ideas claras", reconoce el balear.

"ENTIENDO EL MORBO"

El de Manacor es consciente de las expectativas que se han generado, pero admite que con nombres no se ganan partidos: "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos juntos, pero eso no garantiza el éxito. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado muchos dobles ni muchos individuales. Es una competición distinta", reconoce.

Serán los primeros Juegos para Carlos Alcaraz. El murciano afirma que formar dupla junto a Nadal hace que los Juegos sean aún más especiales para él: "Encaro los Juegos con mucha ilusión y si es jugando el doble con Rafa mejor. Tengo ganas de competir y vernos en pista."

"VAMOS A DAR LO MEJOR"

El murciano asegura que darán lo mejor de sí e intentarán contagiar esas ganas al público que siga su aventura desde casa: "Vamos a dar lo mejor y poner toda la ilusión para disfrutar y hacer disfrutar a la gente de casa y a los que vengan a París. Pero eso no significa un éxito seguro. No se ganan medallas por el nombre."

David Ferrer, capitán de la selección española, también se muestra optimista: "Me encanta que los Juegos Olímpicos sean en tierra batida. El ambiente del equipo es muy bueno, son grandes personas además de deportistas. Rafa y Carlos generan una expectación enorme. Tardamos 45 minutos en cenar desde que llegamos de todas las fotos que se hacen los deportistas con ellos. Tienen una humildad y una simpatía increíbles", confiesa Ferrer.