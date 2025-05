Musetti calienta el partido contra Alcaraz: "Que los aficionados hagan su trabajo"

Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz volverán a enfrentarse en esta gira de tierra batida. El italiano y el español ganaron sus respectivos partidos de cuartos de final de Roma y repetirán el duelo que ya se vio en la gran final de Montecarlo. Aun así, esta vez será diferente: el público es italiano y el rival de Charly quiere que formen parte del partido.

Musetti está en el mejor momento de su carrera. El único revés a una mano del 'top-ten' y volviendo a demostrar que sobre la arcilla es un rival temible. Cabe recordar que Lorenzo logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, compartiendo podio con Novak Djokovic y su próximo rival en Roma.

Que no es otro que Carlos Alcaraz. El español se aseguró el número 2 del mundo tras derrotar a Draper en cuartos. Un resultado que le permitirá afrontar Roland Garros de otra manera, sin verse las caras con Jannik Sinner hasta en una hipotética final. Es decir, un camino más plácido hasta un posible duelo decisivo.

Carlos Alcaraz, durante la victoria ante Draper / EFE

En esta ocasión, Charly tendrá al público 'en contra', teniendo en cuenta que Lorenzo Musetti es uno de los dos jugadores locales todavía vivos en la competición, además de Jannik Sinner. 'Lolo' derrotó en dos sets a Alexander Zverev, que defendía título, e hizo una llamada a la afición en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Con Alcaraz va a ser un partido muy abierto. Me apenó terminar la final de Montecarlo de esa forma, me hubiese gustado jugar hasta el final de manera competitiva. Va a ser un partido difícil, me va a poner a prueba", comentó el italiano, que describió su pase a las semifinales como "una sensación liberadora".

No place like Rome 🇮🇹



Lorenzo Musetti reaches his 3rd consecutive Masters 1000 semi-final, defeating 2nd seed Zverev #IBI25 pic.twitter.com/WkUTkny5TQ — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2025

"Me emociono cada vez que salgo a esta pista, sobre todo con una afición como esta. Sientes que estás dentro de un pabellón. Voy a empujar a los aficionados a que hagan su trabajo, para que enfaticen esa vena italiana. El partido contra Carlos va a ser un test para reconfirmar mi nivel".

Un Alcaraz de récord

Es la primera vez que Alcaraz alcanza las semifinales en el Masters 1000 de Roma. Además, con su pase a cuartos, se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar al menos cuartos de final en los 15 grandes torneos de este deporte (contando Grand Slams, ATP Finals, Masters 1000 y los Juegos Olímpicos).

El reto para el murciano en 'semis' no será nada fácil. Musetti ha alcanzado las semifinales en todos los torneos que ha disputado en esta gira de tierra, y llega lanzado a este partido, sin haber cedido un set durante toda la semana. El italiano, junto a su público, buscará frenar el 'efecto Alcaraz' antes de Roland Garros.