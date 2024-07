¡Murray anuncia su retirada tras los Juegos de París!

Lo que era un secreto a voces, finalmente se ha convertido en realidad. Los Juegos Olímpicos de París serán el último torneo como profesional de Andy Murray. El británico lo ha anunciado este martes a través de sus redes sociales. A sus 37 años, pone fin a una carrera de ensueño, en la que ha competido al máximo nivel ante 'el Big Three'.

"Aterrizado en París para disputar mi último torneo de tenis en los Juegos Olímpicos. Competir por Gran Bretaña ha sido, de largo, las semanas más increíbles de mi carrera y estoy extremadamente orgulloso de hacerlo una última vez", anuncia el británico en redes sociales.

Murray pondrá fin a su carrera con un palmarés más que envidiable. El de Glasgow se despedirá del tenis con tres Grand Slams a sus espaldas (US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016). El británico también tocó la gloria en los propios Juegos. En Londres 2012 conquistó el oro olímpico en individual y repitió el triunfo cuatro años después en Río. Además, en los Juegos de Londres también logró medalla de plata en la modalidad de dobles.

Justo después de hacer historia en 2016, año en el que logró la medalla de oro en los Juegos, conquistó Wimbledon y se convirtió en número 1 del mundo, a Murray le llegó la peor noticia posible. El británico tuvo una lesión de cadera que le afectó de la peor manera posible y le hizo tener que competir con una prótesis. Desde ese año, el británico no recuperó su mejor versión y acumuló durante los próximos años diferentes molestias que le impidieron rendir como antes, hasta el punto de estar alejado de las pistas durante 2017 y 2018.

MURRAY AVISÓ EN INDIAN WELLS

La noticia de su retirada no sorprende en exceso. Murray dejó caer durante los últimos meses que el fin de su carrera estaba más cerca que nunca. En el torneo de Indian Wells, el exnúmero uno del mundo ya avisó que en verano podría terminar su historia como tenista: "Estoy planeando terminar en el verano. No sé qué más puedo decir. Me han estado preguntando sobre ello durante 18 meses o así", reconoció.

De esta manera, la retirada de Murray será un nuevo aliciente para los Juegos Olímpicos. París será la sede de unas Olimpiadas que prometen emociones fuertes para el mundo del tenis.