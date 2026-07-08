La muñeca de Carlos Alcaraz, a examen para definir su vuelta

El estado de Carlos Alcaraz sigue siendo una incógnita. El murciano parece ser que se encuentra en la fase final de recuperación de su lesión en la muñeca derecha que sufrió en el torneo Conde Godó de Barcelona. El tenista del Palmar tiene fijado el viernes 10 de julio de 2026 como el día clave para su revisión médica definitiva, según ha informado 'LA VERDAD'.

Este revés inesperado ha dejado grandes ausencias de 'Carlitos' en el circuito tras perderse citas fundamentales del calendario como dos Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon. El tenista murciano busca recibir el alta completa para recibir el 'ok' y entrenar al 100% en cuanto se le conceda.

Es el día que tanto el tensita como su equipo técnico espera que traiga buenas noticias. Tal y como explica EUROSPORT, Alcaraz se someterá a un examen médico crucial y una resonancia magnética con el doctor Ángel Ruiz-Cotorro para evaluar el estado real de su muñeca derecha.

Zverev a un paso de arrebatarle el '2'

Aunque Alcaraz no esté disputando partidos, el circuito sigue en marcha, y eso hace que su posición en el ránking penda de un hilo. Aunque, mejor dicho, dependerá de cómo resuelva los partidos que le quedan a Alexander Zverev. El alemán, reciente campeón de Roland Garros, tiene en su mano el poder de arrebatarle la segunda posición en la clasificación al español tras más de 400 días en caso de que llegue a la final del Abierto londoniense.

No existe todavía una fecha marcada en el calendario en la que el murciano vuelva a la competición. Aun así, se puede intuir que el objetivo principal del equipo de Alcaraz es la gira norteamericana de pista rápida y la posibilidad de recuperar algo de lo que ha perdido en lo que llevamos de temporada.

Posibles torneos de vuelta

Aunque se mantiene cierta prudencia sobre los plazos exactos de competición oficial, la planificación tentativa del circuito maneja la posibilidad de volver a las pistas a principios de agosto en alguna de estas competiciones: Los Cabos, Washington o Masters 1000 de Canadá, tal y como informó RNE hace unas semanas.

Carlos Alcaraz empezó el año de forma brillante, coronándose campeón del Open de Australia 2026, completando el último Grand Slam que le faltaba en su carrera. Tras este parón de más de dos meses, su meta es recuperar el ritmo competitivo adecuado de cara al último grande de la temporada en 'La gran manzana'.