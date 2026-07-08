Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialResumen Suiza - ColombiaPartidos Mundial hoyEtapa 5 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaKroupiIñigo MartínezScarioloMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneMikel MerinoMiguel IndurainAlfonso MuñozCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

TENIS

La muñeca de Carlos Alcaraz, a examen para definir su vuelta

El tenista murciano se someterá a una revisión médica definitiva el 10 de julio de 2026 para evaluar la recuperación de su muñeca derecha

Alcaraz atendido en el Barcelona Open

Alcaraz atendido en el Barcelona Open / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Maria Leiva

Maria Leiva

El estado de Carlos Alcaraz sigue siendo una incógnita. El murciano parece ser que se encuentra en la fase final de recuperación de su lesión en la muñeca derecha que sufrió en el torneo Conde Godó de Barcelona. El tenista del Palmar tiene fijado el viernes 10 de julio de 2026 como el día clave para su revisión médica definitiva, según ha informado 'LA VERDAD'.

Este revés inesperado ha dejado grandes ausencias de 'Carlitos' en el circuito tras perderse citas fundamentales del calendario como dos Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon. El tenista murciano busca recibir el alta completa para recibir el 'ok' y entrenar al 100% en cuanto se le conceda.

Es el día que tanto el tensita como su equipo técnico espera que traiga buenas noticias. Tal y como explica EUROSPORT, Alcaraz se someterá a un examen médico crucial y una resonancia magnética con el doctor Ángel Ruiz-Cotorro para evaluar el estado real de su muñeca derecha.

Zverev a un paso de arrebatarle el '2'

Aunque Alcaraz no esté disputando partidos, el circuito sigue en marcha, y eso hace que su posición en el ránking penda de un hilo. Aunque, mejor dicho, dependerá de cómo resuelva los partidos que le quedan a Alexander Zverev. El alemán, reciente campeón de Roland Garros, tiene en su mano el poder de arrebatarle la segunda posición en la clasificación al español tras más de 400 días en caso de que llegue a la final del Abierto londoniense.

No existe todavía una fecha marcada en el calendario en la que el murciano vuelva a la competición. Aun así, se puede intuir que el objetivo principal del equipo de Alcaraz es la gira norteamericana de pista rápida y la posibilidad de recuperar algo de lo que ha perdido en lo que llevamos de temporada.

Posibles torneos de vuelta

Aunque se mantiene cierta prudencia sobre los plazos exactos de competición oficial, la planificación tentativa del circuito maneja la posibilidad de volver a las pistas a principios de agosto en alguna de estas competiciones: Los Cabos, Washington o Masters 1000 de Canadá, tal y como informó RNE hace unas semanas.

Noticias relacionadas y más

Carlos Alcaraz empezó el año de forma brillante, coronándose campeón del Open de Australia 2026, completando el último Grand Slam que le faltaba en su carrera. Tras este parón de más de dos meses, su meta es recuperar el ritmo competitivo adecuado de cara al último grande de la temporada en 'La gran manzana'.

RRSS WhatsAppCopiar URL