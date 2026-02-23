El mundo del tenis salpicado por el caos de México: "Pidan un avión y saquen a todos"

La muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, quien era el hombre más buscado de México y líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha hecho que México se vea envuelta en las últimas horas en una ola de violencia extrema.

La reacción del cártel a la muerte de su líder no se hizo esperar y ha puesto en alerta a 20 estados del país, mientras las autoridades trabajaban para evitar un agravamiento de los disturbios. En medio de todo ello, el mundo del tenis se ha visto salpicado, con los torneos de Acapulco (ATP) y Mérida (WTA) listos para dar inicio este mismo lunes.

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EE.UU. / EFE

Está previsto que algunas de las grandes estrellas de ambos circuitos, como Zverev, De Miñaur, Tiafoe, Emma Navarro o Katie Boulter partan en los cuadros principales de ambos torneos, aunque tras lo sucedido hay peticiones para que no se jueguen los torneos.

De hecho, algunos instan a que saquen a los jugadores del país. Es el caso de Brett Haber, periodista americano, que salió este domingo de México y relató su experiencia en redes sociales.

"Acabo de salir de México. La actividad policial en el aeropuerto fue una locura', escribió en X. 'Una sugerencia cortés para el @atptour y la @WTA, y para Larry Ellison: consigan un avión a Acapulco y otro a Mérida y saquen a todos de allí, y pónganlos una semana más en Indian Wells para entrenar y estar seguros. Esto no es un simulacro" escribió en X.

'El Mencho' murió el domingo tras resultar herido en un operativo militar del Ejército mexicano Fuerzas especiales en Tapalpa, a 725 kilómetros de Acapulco. Mérida está al otro lado de México, en el estado de Yucatán.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una advertencia de refugio en el lugar para los ciudadanos estadounidenses en los estados de Jalisco y Tamaulipas, así como algunas áreas en Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Mientras tanto, el gobierno canadiense ha instado a la gente a "evitar viajes no esenciales" a decenas de zonas de México "debido a los altos niveles de violencia y crimen organizado ".

AVISO FANTASMA

Esa ola de violencia hizo que en las últimas horas aparecieran supuestas informaciones de cancelaciones de eventos, entre ellas el torneo de Acapulco.

Sin embargo, la propia organización emitió este domingo un comunicado desmintiendo la cancelación del torneo, señalando que los incidentes tienen su epicentro en el estado de Jalisco y no en el de Guerrero, donde se ubica la ciudad.

"El evento continúa conforme a lo programado y la operación del torneo se desarrolla con normalidad. Nos mantenemos en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos" aseguraron en el comunicado.