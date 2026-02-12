Munar supera a Khachanov y se mete en cuartos

Jaume Munar se ha impuesto al tenista ruso Karén Khachanov, por 7-6(8), 3-6; 6-3 en un partido de dos horas y media de duración, y pasa a cuartos en el torneo de tenis de Róterdam (Países Bajos), donde se enfrentará mañana al vencedor del partido de esta noche entre el alemán Jan-Lennard Struff y el kazajo Aleksandr Búblik

El balear, nº 37 del mundo, venció en octavos al Khachanov, quinto favorito, en un primer set muy igualado, en un segundo donde el ruso consiguió ventaja, pero en el que finalmente, en el tercero, Munar dominó para hacerse con el partido.

Por su parte, el francés Ugo Humbert venciór sin problemas este miércoles en octavos al neerlandés Den Ouden 6-4; 4-3 y se medirá en cuartos al australiano Christopher O'Connell.