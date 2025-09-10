Munar: “Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial"

El equipo español de Copa Davis afronta este fin de semana en las pistas del Club Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) la eliminatoria contra Dinamarca en la que está en juego la presencia en la Final a 8 en juego. Una cita en la que el combinado capitaneado por Favid Ferrer no podrá contar con Carlos Alcaraz, reciente campeón del US Open, ni con Alejandro Davidovich, el segundo español en el ranking ATP.

Con esta dos importantes bajas, el papel de número uno recaerá en Jaume Munar, que llega a la cita con su mejor ranking (#37) después de realizar una gran temporada y alcanzar los octavos de final del Grand Slam estadounidense. Como mejores resultados este curso, atesora otros octavos en Queen's, donde fue eliminado por Carlos Alcaraz; y en el Masters 1.000 de Montecarlo; además de la semifinal en el ATP 500 de Dallas y en el ATO 250 de Hong Kong.

"Está siendo un año muy positivo para mí. He ido quemando etapas y creciendo, aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Así que me siento muy bien, preparado para dar lo mejor de mí aquí y lo que venga por delante", explicó Munar en la rueda de prensa previa al torneo. "Llevo años de experiencia, y todo eso se va juntando en un cóctel que crea que el jugador que soy hoy", apuntó el balear, quien se mostró satisfecho de poder liderar al equipo español en esta eliminatoria. “Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial. A lo largo de todos estos años hemos tenido a jugadores espectaculares como números uno, que han hecho de esta selección lo que es hoy en día, así que lo tomo como un honor y un privilegio", dijo.

Jaume Munar, en la rueda de prensa / Germán Pozo/RFET

Junto a Munar, completan el equipo Roberto Carballés, Pablo Carreño y Pedro Martínez, que ejercerá de número dos en la eliminatoria. "Vuelvo con muchas ganas a la Copa Davis después de unos cuantos meses. Sí que es verdad que la última gira no ha ido como quería, pero bueno, he podido descansar un poco y recargar pilas para estar al cien por cien aquí", apuntó Martínez respecto a su estado de forma.

Carreño, el más veterano del equipo, destacó las bajas de Alcaraz y Davidovich pero remarcó que "tenemos un equipo bastante compensado. Tenemos jugadores que están jugando muy bien como Jaume, jugadores también como Pedro que viene haciendo un gran año, así que ojalá que nos salga bien esta semana".

Dinamarca, por su parte, llega a la eliminatoria tras ganar en la ronda previa a Serbia y con un número uno de garantías como Holger Rune, junto a Elmer Meoeller como número dos; y un doblista experimentado como Christian Sigsgaard; además de August Holmgren (ATP: 187) y Johannes Ingildsen (ATP dobles: 134); el mismo equipo que superó la eliminatoria contra el conjunto balcánico.

"Tenemos un equipo increíble. Como hemos dicho últimamente, posiblemente sea el mejor equipo danés de Copa Davis de la historia. Son buenos chicos que se apoyan mutuamente y tienen un gran espíritu de equipo. Es un placer estar juntos", explicó el capitán danés, Frederik Løchte Nielsen.