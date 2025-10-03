Munar prolonga su magia con otra gran victoria en Shanghái

Jaume Munar consiguió una gran victoria en el Masters 1000 de Shanghái, derrotando a un rival de mejor ranking que él como Flavio Cobolli (7-5, 6-1). El español sigue demostrando su evolución este año, sobre todo en pista dura, y es el único español clasificado para esta ronda, a falta de lo que haga este sábado Alejandro Davidovich.

Con este triunfo, que fue más cómodo de lo esperado y se solucionó en hora y media, Munar logra su mejor resultado en este torneo y aspira a salir el próximo lunes en la mejor posición de su carrera. Ahora mismo es el número 40 del ranking mundial, aunque una victoria (o más de una) en China lo podrían elevar cerca del 'top 30'.

Jaume Munar en la Copa Davis / RFET

Eso sí, dicha hazaña no será nada fácil. Y es que en los dieciseisavos esperan Andrey Rublev o Yoshihito Nishioka. A priori, el favorito para ese encuentro es el ruso, que le ha ganado en dos de las tres ocasiones en las que se han enfrentado. La última vez que se vieron las caras fue en el año 2023, en una superficie diferente como la tierra batida de Montecarlo.

Mejor le podría ir al español si el vencedor de ese duelo fuera Nishioka. Y es que ambos tenistas se han enfrentado en dos ocasiones, con una victoria para cada uno. Aun así, el enfrentamiento más reciente fue en el Barcelona Open de 2024, con una victoria contundente del balear por 6-4 y 6-2. Además, el japonés no está ni entre los 150 mejores tenistas del mundo, por lo que sería un reto más asequible.

Alejandro Davidovich, en el US Open / Vera Nieuwenhuis

El otro español que queda vivo en el torneo es Alejandro Davidovich, que todavía no ha debutado. El malagueño, que disputó la semana pasada el torneo de Pekín y cayó ante Daniil Medvedev, iniciará su andadura contra otro italiano: Matteo Arnaldi. Este año, han jugado hasta en dos ocasiones y los resultados no han podido ser más diferentes: una victoria plácida para cada uno.

Ambos deben rendir a buen nivel si quieren aportar en la Davis que se disputa el próximo mes para cerrar la temporada. En caso de estar sanos, tanto Davidovich como Munar serían el segundo y el tercer tenista español por ranking, si Carlos Alcaraz está dispuesto a competir en las Finales a Ocho. Un buen rendimiento en pista dura aumentará las posibilidades de la selección de David Ferrer en Bolonia.