Munar y Pedro Martínez dan vida a España con una gran remontada

Mientras hay vida, hay esperanza. Así se agarraron Pedro Martínez y Jaume Munar al partido de dobles ante Dinamarca para dar la vuelta a la situación y sumar el primer punto para el equipo español en la eliminatoria y dar alas a la esperanza de la remontada en un domingo que se espera épico en Puente Romano.

No se dio el inicio esperado, con Holmgren e Ingildsen arrasando en un primer set que dejaba más que nunca a España al borde del abismo. 6-1 para los daneses en apenas media hora de juego. Parecía que la andadura de España se iba a acabar de la manera más dolorosa posible, pero Munar y Martínez se resistieron a ello.

Se metieron en partido en el inicio del segundo set y tras conseguir afianzar su servicio, que no ganaron en todo el primer set, se lanzaron a por la pareja danesa, que se vino abajo en el momento en el que la tensión se apoderó del partido.

Creció en el partido Jaume Munar, que jugó un set definitivo de manera brillante, apoyado por un Pedro Martínez enorme en la red. Doble rotura para cerrar de manera plácida el partido y soñar a lo grande con la remontada.

Para ello, tocará el paso más dificil. Superar a Holger Rune. Será acto seguido. Jaume Munar el elegido.

España sueña con la remontada final para estar en Bolonia.