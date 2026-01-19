Munar firma la gesta del torneo con cabreo incluido: "¿Te puedes callar?"

Jaume Munar firmó la gran remontada del torneo y seguramente una de las mejores del año pese a ser solo la tercera semana de competición oficial. El tenista balear superó en primera ronda al checo Svrcina en un partido en el que se vio con pelota de partido en contra y con un marcador casi insalvable (3-6, 6-2, 6-7 (5), 7-5 y 6-3) tras cuatro horas y media de juego.

Le costó mucho a Munar que estuvo incómodo desde el principio en pista ante un rival que sorprendió con su fiabilidad en el inicio desde el fondo. Era incapaz de contrarrestar la versión del checo y cometió fallos impropios de él que le llevaron a verse 2-5 y pelota de partido en contra en un cuarto set en el que todo parecía estar visto para sentencia.

Pese a ello, el tenista español, no se dejó ganar y se rebeló contra el momento y también contra el público, que no dejaba de gritar animando a su rival, para acabar firmando una remontada increíble.

Justo en el tramo en el que parecía que el partido estaba ya listo para sentencia, el español protagonizó uno de los momentos del día mandando a callar al público al intentar concentrarse con su saque.

Un grito que no le valió para salvar su turno, pero que fue el inicio del fin para su rival. Reacción, remontada y esta vez grito de alivio y celebración para poner rumbo a segunda ronda con una de las gestas que se recordaran a bien seguro al final de este torneo.

Su siguiente rival, el vencedor del Casper Ruud - Mattia Belluci. El 'Mágico Munar', sigue haciendo de las suyas.