Munar se diluye ante Rinderkench y se despide del US Open

Jaume Munar se despidió del US Open en segunda ronda después de caer ante el francés Arthur Rinderknech por 7-6(4), 6-2 y 7-5 en un partido de tres horas y seis minutos. El balear, número 55 del mundo, plantó cara durante buena parte del encuentro, pero acabó sucumbiendo ante la potencia de un rival que firmó unos números demoledores.

Rinderknech terminó el partido con 66 golpes ganadores y 22 saques directos, además de cometer únicamente 33 errores no forzados. El francés encontró una y otra vez la manera de hacer daño desde el fondo de la pista y terminó inclinando la balanza a su favor pese a la resistencia de Munar.

El español dispuso de ocho oportunidades de break, solo una menos que su rival. Sin embargo, la efectividad en esos momentos marcó una de las principales diferencias del encuentro: Rinderknech convirtió seis de sus nueve opciones, mientras que Munar únicamente aprovechó tres de las ocho que tuvo.

El primer set fue especialmente igualado y ninguno de los dos consiguió despegarse hasta el desempate, donde el francés se impuso por 7-4. A partir de ahí, Rinderknech tomó el control y se llevó el segundo parcial por 6-2.

Munar no bajó los brazos y volvió a competir de tú a tú en el tercer set, pero el francés encontró nuevamente la forma de resolver los momentos decisivos. El 7-5 definitivo puso fin a la aventura del balear en Nueva York.

La derrota, además, tendrá consecuencias en el ranking. Munar perderá como mínimo 15 posiciones y caerá hasta el puesto 70, ya que defendía los importantes puntos obtenidos el año pasado, cuando alcanzó los octavos de final del US Open.

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Rinderknech, por su parte, se medirá en tercera ronda al ruso Daniil Medvedev (8º), que este miércoles superó con mucha autoridad al estadounidense Sebastian Gorzny (731º) en poco más de dos horas.