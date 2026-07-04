Munar se despide con honores de Wimbledon

No pudo ser. Jaume Munar cayó en tercera ronda del torneo de Wimbledon contra el checo Jiri Lehecka (6-4, 6-4, 4-6, 6-4). No era el favorito para el partido, pero estaba claro que iba a dar guerra. El español no tuvo lejos la oportunidad de forzar un quinto set, después de salvar milagrosamente el cuarto, pero en un juego algo más errático dijo adiós definitivamente a Londres.

El partido fue tremendamente competido. Las propias estadísticas corroboran esta afirmación: Munar solo ganó dos puntos menos que su rival e incluso tuvo mejores porcentajes con el primer y el segundo servicio. Sin embargo, en los puntos decisivos, Lehecka fue más valiente y efectivo. Convirtió cuatro de las diez oportunidades que se le presentaron durante el encuentro.

Jaume Munar, durante el partido ante Jiri Lehecka / TOLGA AKMEN

El checo aprovechó esas roturas de servicio para llevarse las dos primeras mangas. Con doble 6-4 en contra, Munar todavía no había sido capaz de lograr un break. Sin duda, su rival estaba siendo muy duro con su servicio, la principal característica de su juego sobre la hierba. Con 3-1 abajo en el tercer set, el español podría haber bajado los brazos, pero ni mucho menos.

El balear, cuando el público ya daba por hecho que el partido se iba a acabar en breves, rompió el saque de Lehecka hasta en dos ocasiones para poner el 6-4 a su favor. No había nadie que confiara más que él mismo. Sabía que era capaz de hacer frente a su rival e incluso dominarlo. Ya había eliminado al campeón de Queen's en la primera ronda por 3-0.

Jiri Lehecka, durante el encuentro / TOLGA AKMEN

El cuarto set lo empezó sacado, por lo que cada vez que ganaba el juego con su servicio se veía por delante. Hasta que se acercó el tie-break. Cuando el set se iba acercando al juego decisivo, Lehecka rompió el saque del español en el mejor momento. Después, no dudó en cumplir con el suyo y apuntarse una victoria más sobre la hierba londinense.

Jiri Lehecka se enfrentará en octavos de final a Alexander Zverev. El alemán también hizo los deberes en tercera ronda contra el estadounidense Marcos Giron y se postula como uno de los máximos rivales de Jannik Sinner en el camino hacia el título. España, por su parte, centrará toda su atención en Alejandro Davidovich, el único representante del país que queda vivo en Londres.