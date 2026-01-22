Munar se despide de Australia: solo quedan Alcaraz y Davidovich

Jaume Munar cayó en la segunda ronda del Open de Australia y cerró una jornada para olvidar en el tenis español. Horas antes, Paula Badosa se despidió sorprendentemente del torneo y también lo hizo Rafa Jódar. Tres partidos y tres derrotas que dejan la representación española en las manos de dos hombres: Alejandro Davidovich y Carlos Alcaraz.

El tenista balear tenía un reto complicado por delante, como el de ganar al noruego Casper Ruud (3-6, 5-7, 4-6), que sigue de dulce esta semana en Australia. Jaume no empezó bien el partido y no fue rival suficiente en el primer set, donde la superioridad del jugador nórdico fue clara. Tan solo se decidió por un break, pero la diferencia pudo ser mayor. El español no estaba nada cómodo.

La segunda manga fue mucho más igualada, donde el español exhibió el nivel que ha alcanzado en los últimos meses. Las roturas de servicio no llegaban y ambos no permitían nada al resto. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que el choque se iría al tie-break, Ruud incomodó al español y consiguió hacerle un 'break' para poner el 6-5 y saque. Todo acabó en 7-5.

Jaume Munar cayó en segunda ronda ante Casper Ruud / Dita Alangkara

Si alguien era capaz de revertir la situación, ese era Munar. Un jugador capaz de sacar fuerzas de donde no las hay, y muy habituado a los partidos largos y remontadas. También dependía de si Ruud mantenía el nivel de los dos sets iniciales, porque el nórdico estaba muy fino con todos los golpes. Y siguió con la dinámica en el tercero, consciente de lo que es capaz el balear.

Ruud rompió el segundo turno de saque de su rival e impuso su superioridad total en el partido. El español tuvo la oportunidad de volver al set, con las dos primeras bolas de break a favor de todo el encuentro. Sin embargo, Casper las sacó adelante, primero gracias a un error de Munar y el segundo con una bola profunda que tocó por poco la línea. El juego acabó con un 'ace' doloroso.

Casper Ruud celebra la victoria ante Jaume Munar / Dita Alangkara

Tras esta victoria, Ruud se enfrentará a un histórico del circuito como Marin Cilic, que es un experto en la pista dura de Australia a pesar de su larga edad. También estará pendiente de la situación de su mujer, a punto de parir en Noruega. Sobre el dilema de si seguir en el Open de Australia o viajar a su país para vivir el nacimiento de su hija, lo dejó más que claro:

¿Qué decidirá Ruud?

"Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a Maria por dejarme venir, en primer lugar. Sé que está en casa descansando, preparándose, y, salvo cuando juego, mi teléfono está encendido a todas horas, por si acaso. Si me llama y se pone de parto, probablemente no estaré aquí al día siguiente. Pero así es esto, la vida es más que tenis. Pero estaré aquí todo lo que pueda y todo lo que me deje Maria", reconoció.

Por el otro lado, Jaume Munar se despide de Australia y tan solo son dos tenistas españoles los que están en tercera ronda. Son Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, que jugarán la próxima madrugada para acceder a octavos de final. Después de esa ronda solo quedaría uno, ya que se cruzarían en el camino. En cuanto a la modalidad femenina, mal papel español, que ya no cuenta con nadie.