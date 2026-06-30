Munar da la campanada y se carga al campeón de Queen's

Jaume Munar protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera ronda de Wimbledon al derrotar con autoridad a Francisco Cerúndolo, reciente campeón del ATP 500 de Queen's y número 21 del ranking ATP, por 6-1, 6-4 y 6-3.

El balear firmó una actuación sobresaliente sobre la hierba londinense y avanzó a la segunda ronda del torneo por quinta vez en su carrera, confirmando además las buenas sensaciones que viene mostrando en las últimas semanas.

Lejos de acusar la condición de favorito de su rival, Munar tomó el control del encuentro desde el inicio. Tras el 1-1 con el que arrancó el partido, el español enlazó cinco juegos consecutivos para adjudicarse el primer set con un contundente 6-1.

Munar en Wimbledon / EFE

La superioridad del mallorquín no se limitó al marcador. Durante todo el encuentro se mostró especialmente sólido con el servicio y no concedió ni una sola rotura a Cerúndolo, una de las claves de su victoria.

En la segunda manga llegó uno de los momentos decisivos del duelo. Munar salvó tres bolas de break en el segundo juego y, acto seguido, castigó a su rival con una rotura que le permitió abrir una ventaja definitiva.

El argentino, que aterrizaba en Londres con la confianza disparada tras conquistar Queen's, nunca encontró el ritmo ni las soluciones para inquietar al español. Munar administró con inteligencia su ventaja y cerró el segundo parcial por 6-4.

La dinámica no cambió en el tercer set. El balear volvió a mostrarse muy firme desde el fondo de pista y aprovechó dos nuevas roturas para sentenciar el encuentro tras apenas 1 hora y 45 minutos de juego.

La derrota supone un duro golpe para Cerúndolo, que llegaba como uno de los jugadores más en forma de la gira sobre hierba después de levantar el trofeo en Londres apenas unos días antes.

Por su parte, Munar sigue construyendo una de sus mejores actuaciones en Wimbledon. El año pasado alcanzó la tercera ronda y ahora buscará igualar o mejorar ese resultado.

Su próximo rival será el británico Jacob Fearnley, invitado por la organización, que remontó ante el estadounidense Alex Michelsen para imponerse por 3-6, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2.

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Con esta victoria, Munar firma uno de los triunfos más destacados de su temporada y confirma que también puede ser competitivo sobre una superficie históricamente menos favorable para su juego.