WIMBLEDON
Munar continúa firme en Wimbledon y ya mira a los octavos
El tenista mallorquín iguala su mejor resultado en el torneo londinense tras vencer al británico Jacob Fearnley en la segunda ronda
Jaume Munar continúa firmando una de las mejores semanas de su temporada. El balear derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-4, 7-6(3) y 6-4 y selló su clasificación para la tercera ronda de Wimbledon por segundo año consecutivo, igualando nuevamente su mejor resultado en el torneo londinense.
El mallorquín confirmó las buenas sensaciones que viene mostrando desde su regreso a la competición tras los problemas físicos que le mantuvieron alejado de las pistas por una lesión en el brazo derecho. Cada vez más cerca de la versión que exhibió durante 2025, Munar volvió a ofrecer una actuación muy sólida sobre la hierba del All England Club.
Después de sorprender en la primera ronda a Francisco Cerúndolo, reciente campeón de Queen's, el español mantuvo el nivel ante un rival impulsado por el apoyo del público local.
Munar supo controlar los momentos importantes del encuentro y golpeó en los instantes decisivos de cada set. El primer parcial cayó de su lado gracias a una rotura que le permitió imponerse por 6-4, mientras que el segundo se decidió en un tie-break en el que el español mostró una gran solidez para tomar una ventaja prácticamente definitiva.
Lejos de relajarse, el balear mantuvo la intensidad en el tercer set y cerró el partido por 6-4, completando una nueva victoria sin ceder una sola manga.
El dato refleja el gran nivel que está mostrando en Londres. Tras dos partidos disputados, Munar sigue sin perder un set y vuelve a instalarse entre los 32 mejores del torneo.
A sus 29 años, el español tendrá ahora la oportunidad de superar por primera vez la barrera de la tercera ronda y alcanzar unos históricos octavos de final en Wimbledon.
Para lograrlo deberá superar al checo Jiri Lehecka, que superó también sin problemas al eslovaco Alex Molcan.
Con la confianza en aumento y recuperando progresivamente su mejor tenis, Munar sigue demostrando que su crecimiento sobre hierba ya no es una sorpresa y que está preparado para competir de tú a tú con los mejores en uno de los escenarios más exigentes del circuito.
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