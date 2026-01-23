La mujer de Djokovic también ataca a Osaka: "Es una falta de respeto"

El de Naomi Osaka es sin duda uno de los nombres más virales en estos primeros días del Open de Australia. Si la nipona sorprendió en su debut con su indumentaria peculiar y su puesta en escena en la entrada a pista, fue ella misma quien dio la nota negativa en la jornada de este pasado jueves con su disputa con Sorana Cirstea en el partido de segunda ronda.

Todo ello, a raíz del enfado de la tenista rumana por entender que Osaka dejaba ir gritos entre saque y saque, algo que está penalizado. Un gesto que Cirstea recriminó al árbitro en pleno partido y a la propia Osaka en el momento del saludo final, en el que hubo también cruce de palabras.

Un incidente que ha dado mucho de que hablar y que incluso ha tenido la reacción de varios personajes vinculados con el mundo del tenis. Entre ellos, el de la mujer de Novak Djokovic, Jelena, que en una respuesta en su Instagram aseguró que "es una falta de respeto" lo que hizo Osaka.

"Hmm, me sorprende que esto no se esté considerando interferencia 😯. Entre dos saques, cuando el público aplaude o grita, el juez de silla pide que no se grite entre saques porque distrae a la jugadora. El punto no ha terminado. Sorana falló su primer saque y está concentrada en meter el segundo; es una pausa breve. Además, también es una falta de respeto aplaudir el error del primer saque de alguien. Me sorprende que la jueza / Naomi hayan pensado que eso era justo. ¿Hubo algún cambio de reglas que me perdí?" escribió en un primer mensaje la serbia.

Pero no se quedó ahí y reafirmó en un segundo post su descontento con la actitud de la japonesa. "No hay nada malo en motivarte a ti misma, y ese ni siquiera es el punto de este comentario; perdón si no fui lo suficientemente clara. Se trata de cuándo y cómo. Ella, como jugadora profesional, sabría que definitivamente NO es correcto hacerlo entre el primer y el segundo saque de tu oponente. A menos que quieras provocar. En este caso, no entiendo por qué actúa sorprendida al final de que Sorana se haya sentido provocada. Naomi recibe el apoyo de sus fans por animarse a sí misma, perfecto. Simplemente nunca la había visto hacer esto contra otra jugadora, así que pensé que quizá había habido un cambio de reglas o algo así".

Sin duda, queda claro que Osaka está siendo el gran nombre del torneo por el momento. Eso sí, por cualquier cosa menos por el tenuis.