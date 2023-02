Muguruza regresa en Abu Dhabi con "optimismo"

La hispanovenezolana debuta mañana con un duelo complicado ante la checa Karolina Pliskova “En el tenis todo cambia muy rápido, este deporte no tiene memoria”, afirmó la caraqueña

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza debuta hoy en el WTA 500 de Abu Dhabi, ante la checa Karolina Pliskova. La tenista nacida en Caracas llega a la cita tras un mal inicio de curso, que se ratificó al caer eliminada en primera ronda del pasado WTA 250 de Lyon ante Linda Noskova. Pese a todo, afronta el nuevo reto con optimsimo, dispuesta a dejar atrás este bache deportivo.

“En el tenis todo cambia muy rápido, este deporte no tiene memoria. Una semana las cosas pueden salir terriblemente mal para ti y la siguiente puedes ganar un torneo”, apuntó en la previa del torneo una Garbiñe que está a punto de salir del Top-100.

Pese a la situación, la hispanovenezolana tiene claro que “mantener la calma es primordial, ser lo suficientemente humilde como para aceptar la situación y seguir trabajando duro”. “Soy una tenista que ha pasado por altibajos en su carrera, tengo experiencia y debo simplificar las cosas”, afirmó.

Volver a disfrutar

Muguruza reconoció que “el año pasado me presioné demasiado, estaba obsesionada con ganar partidos y mantenerme en la cima constantemente y eso no me ayudó”. Ahora, aspira a “disfrutar del tiempo en pista e intentar ganar títulos”, aunque es consciente de la necesidad de “ganar partidos para subir un poco en el ranking”. “Soy optimista, sé que por mucho que las cosas no hayan ido bien últimamente, todo puede cambiar cuando menos te lo esperas y de forma rápida”, explicó en la rueda de prensa.

Ante Pliskova tendrá un auténtico escollo. Ambas tenistas se han enfrentado en 11 ocasiones, con un balance negativo de 2 a 9 para Garbiñe. La última vez que se enfrentaron fue precisamente en la primera ronda de las finales WTA. Muguruza perdió pero se llevó el título.

También debutará mañana en Abu Dhabi Paula Badosa, que se lesionó a principios de febrero en el torneo de Adelaida y no pudo disputar el Open de Australia. La catalana vuelve a las pistas con un duelo ante la rusa Liudmila Samsonova para calibrar su estado de forma.