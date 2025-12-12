Muguruza lo tiene claro: "Un tenista junior me hubiera ganado cuando era número uno"

La Batalla de los Sexos está acaparando la atención del mundo del tenis en este mes de diciembre. Con el calendario en 'stand by', el duelo entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios es uno de los más sonados del momento y Garbiñe Muguruza ha querido dar su opinión sobre este partido. La exnúmero uno del mundo no tuvo pelos en la lengua y comparó el nivel del tenis masculino y femenino.

Muguruza no solo fue noticia el día de ayer por sus declaraciones en 'COPE', sino también por su nombramiento como codirectora del Mutua Madrid Open. La capital española será pionera en el circuito ATP con este nuevo formato de tener tanto a un director masculino como uno femenino con la intención de "atender al 100% de los jugadores".

Garbiñe Muguruza, tras ganar Roland Garros ante Serena Williams / EFE

"La superioridad de los hombres no se basa solo en la potencia, sino también en la resistencia física, la musculatura, son muchas cosas. Recuerdo que nunca llegué a ganar a mis hermanos", empezó la extenista española, que fue capaz de conquistar dos Grand Slams a lo largo de su carrera: Roland Garros en 2016 y Wimbledon, venciendo a Venus Williams en la final, en 2017.

"Luego también tenía sparrings masculinos, que no eran profesionales, y nunca pude ganarles un set. Un chico que sea 1.000 del mundo o no tenga ni ranking, puede ser muy superior a una top-10 del circuito WTA. Cuando yo estaba a mi mejor nivel, siendo número 1 del mundo, no habría ganado ni a un junior", finalizó, dejando uno de los titulares más claros sobre el asunto.

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios, rivales en la batalla de los sexos / X

Se han dado tres 'Batallas de los Sexos' anteriormente, con dos victorias para los tenistas masculinos y uno para la femenina. Fue el caso de la estadounidense Billie Jean King, que en el año 1973 dio la sorpresa ante Bobby Riggs, que anteriormente había comentado que "las tenistas no tienen estabilidad emocional para ser deportistas y deberían restringir su actividad a la cama y a la cocina".

El partido del mes

En esta ocasión, la protagonista será Aryna Sabalenka, la número uno del mundo en el ranking WTA. Una de las jugadoras más físicas y potentes del circuito, que intentará hacer frente a un Nick Kyrgios medio retirado, después de sufrir una gran cantidad de lesiones en los últimos años. Eso sí, el australiano cuenta con un descomunal servicio y llegó a la final de Wimbledon en el año 2022.

Cabe recordar que no se jugará en una igualdad de condiciones total. Y es que el lado en el que juegue la tenista bielorrusa será un 9% más estrecho que el de Kyrgios, adaptándose a los porcentajes de velocidad en el circuito femenino. Además, el tenista australiano solo tendrá una oportunidad al servicio, por lo que si falla el primer saque se considerará como doble falta.