De Muguruza a Andreeva: El otro gran triunfo de Conchita en el tenis

Mirra Andreeva ha derribado en París la última gran puerta que le quedaba en su carrera, y como todo hasta ahora, lo ha hecho a una edad mucho más temprana de lo habitual. A sus 19 años, la tenista rusa ya tiene su primer título de Grand Slam, escribiendo su nombre en la mesa de la mejores y más grandes de la historia del tenis.

Pero para entender el éxito de Mirra, hay que mirar obligatoriamente a su banquillo y entender que la figura de Conchita Martínez ha sido muy culpable de todo el proceso y es un porcentaje muy alto del éxito conseguido por su pupila. La unión entre Andreeva y Conchita va más allá de lo profesional como demuestran ambas día a día y torneo tras torneo. Desde que la española cogió las riendas de Mirra en 2024, el ascenso de la tenista ha sido meteórico, consiguiendo en apenas dos años la madurez que tanto se le requería para poder aspirar a los grandes títulos.

Andreeva y Conchita en Roland Garros / Roland Garros

Ya con 16 años cuando su nombre apareció en el panorama del tenis femenino, nadie negaba el talento que atesoraba la que todo el mundo apodó como la nueva niña prodigio del tenis. Pero al talento y al descaro le hacía falta sin duda una guía que le pusiera todo en orden para brillar y allí apareció Conchita. La que ha sido su 'madre deportiva' ha trabajado duro, pero con la paciencia de saber que su todavía joven edad no necesitaba de ninguna precipitación ni ninguna prisa, algo que Mirra ha ido aceptando hasta encontrar su momento perfecto para dar el gran golpe.

Una conexión que la propia Mirra define con una sola frase en la que se entiende todo: "Conchita puede sentir mis nervios incluso cuando yo no sé que estoy nerviosa". Así de fácil y así de simple para hacer entender como Conchita domina a su pupila y la conoce para saber sacar su mejor rendimiento.

Las bromas, el buen rollo y el trabajo en sintonía son el día a día para la relación más mediática y querida de todo el circuito, siendo ambas grandes protagonistas en redes sociales. Una demostración total y absoluta que más allá del deporte y de la competición, la importancia de tener complicidad y paz con los tuyos es vital para llegar a lograr lo que a Mirra Andreeva ya nadie le podrá quitar nunca.

SU SEGUNDO 'SLAM' EN LOS BANQUILLOS

Pero el éxito junto a Mirra no es el primero que celebra Conchita Martínez desde los banquillos. Hay otro todavía más reconocido para nuestro tenis, porque en la misma hierba de Wimbledon donde consiguió su único título de Grand Slam como jugadora, en 1994 ante Navratilova, también guió a Garbiñe Muguruza en 2017 para conseguir el triunfo.

Esa fue la primera etapa con la tenista hispano - venezolana, que se retomaría en 2020 y hasta 2023, consiguiendo hacer de Garbiñe la número uno del mundo y alzando el título de las WTA Finals, en la que ha sido hasta el momento la etapa más gloriosa de Conchita en los banquillos.

Conchita y Garbiñe, las dos españolas que han ganado Wimbledon / @conchitamartinz

Una etapa que a juzgar por el presente, todo apunta a que será más que superada, porque junto a Mirra tiene un largo camino por delante con una de las jugadoras llamadas a marcar el futuro del tenis femenino.

Con el primer gran título ya bajo el brazo, el binomio Conchita - Andreeva parece destinado a seguir siendo noticia durante mucho y mucho tiempo.