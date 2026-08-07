Muere Antoni Tamayo Vilaplana, referente del turismo en Catalunya y padre del presidente de la Federación Catalana de Tenis

La Federación Catalana de Tenis ha lamentado profundamente el fallecimiento de Antoni Tamayo Vilaplana, una figura estrechamente vinculada al mundo del deporte y del turismo en Catalunya, con una destacada trayectoria profesional en el sector.

Antoni Tamayo estuvo al frente de Viatges Marina, agencia que durante muchos años fue la agencia de viajes oficial del FC Barcelona, desarrollando una labor de referencia en la gestión y organización de desplazamientos vinculados a la actividad deportiva.

Su trayectoria y su contribución al sector turístico catalán fueron reconocidas con la Medalla del Turismo de la Generalitat de Catalunya, una distinción que puso en valor su dedicación y compromiso profesional.

Su vinculación con el tenis catalán también se hace especialmente patente a través de su hijo, Jordi Tamayo De Winne, actual presidente de la Federación Catalana de Tenis, a quien toda la familia del tenis catalán ha querido trasladar su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles.

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La Federación Catalana de Tenis ha expresado su más sentido pésame a los familiares y amigos de Antoni Tamayo Vilaplana y les ha acompañado en estos momentos de dolor.