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TENIS

Una muela del juicio aparta a Munar del torneo de Queen's

El tenista mallorquín, número 44 del ranking ATP, se retira del torneo londinense por una dolencia dental que espera superar para Wimbledon

Jaume Munar cayó en segunda ronda ante Casper Ruud

Jaume Munar cayó en segunda ronda ante Casper Ruud / LUKAS COCH

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EFE

La temporada de hierba ha comenzado con un contratiempo inesperado para Jaume Munar. El tenista mallorquín, número 44 del ranking ATP, se ha visto obligado a retirarse del torneo de Queen's debido a los problemas provocados por una muela del juicio.

Munar tenía previsto debutar este lunes en el prestigioso ATP 500 londinense frente al estadounidense Tommy Paul, uno de los principales favoritos del cuadro. Sin embargo, la dolencia dental le ha impedido competir y ha forzado su baja de última hora.

Tras anunciar su retirada, el balear regresó inmediatamente a Mallorca, donde centrará todos sus esfuerzos en recuperarse lo antes posible para no comprometer su presencia en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que se disputará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

La baja supone un frenazo inesperado para Munar en una superficie donde el año pasado dejó buenas sensaciones. En la edición de 2025 de Queen's alcanzó la segunda ronda y protagonizó uno de los partidos más exigentes del torneo frente a Carlos Alcaraz, un duelo que se prolongó durante más de tres horas.

Con la ausencia del mallorquín, la representación española en el torneo londinense queda reducida a Rafa Jódar y Alejandro Davidovich. El joven madrileño afrontará además una experiencia especial, ya que se trata de su primer torneo profesional sobre hierba, donde debutará ante el peruano Ignacio Buse.

Por su parte, Davidovich arrancará su participación frente al británico Cameron Norrie, en uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda.

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Mientras tanto, Munar confía en que este problema quede pronto atrás para poder llegar en plenas condiciones al gran objetivo de las próximas semanas: Wimbledon.

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