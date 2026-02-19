Mouratoglou, exentrenador de Serena, destaca la diferencia entre Alcaraz y Sinner: "No se divierte"

Patrick Mouratoglou es ya conocido no solo por su faceta en los banquillos, sino también por sus constantes apariciones en público en las que no deja indiferente a nadie con sus opiniones. No hay tema que el francés no aproveche para entrar en polémica y ahora, sin venir a cuenta, ha soltado en su cuenta de Instagram a los dos jugadores más queridos del circuito ATP.

Sin sorpresa, el primer nombre en aparecer fue el de Carlos Alcaraz. Número 1 del mundo y con solo 22 años, el español, famoso por su sonrisa y su energía en pista, cuenta con el apoyo de aficionados en todo el planeta.

Tras el español, no aparece Jannik Sinner pese a que muchos lo puedan pensar. Sin embargo, el técnico francés se decantó por otro jugador de su misma generación.

Para Mouratoglou, Ben Shelton está por delante del italiano en el ranking de los más queridos. "Creo que para Shelton, igual que para Alcaraz, es fundamental divertirse. Eso le permite estar relajado, suelto y creativo" argumentó.

"Cuando no se divierte, se vuelve más rígido, comete más errores no forzados y pierde creatividad. Es una clave importante, aunque no todos funcionan así. Sinner, en cambio, no es alguien que busque divertirse. No está ahí para eso, sino para dominar y pegar ganadores. Le gusta competir, pero no se divierte" apuntó Mouratoglou que dejó a Sinner lejos de Alcaraz en ese aspecto.

DE POLÉMICA EN POLÉMICA

Mouratoglou ha vuelto a aparecer después de ser acusado hace unos días de malas praxis en su Academia por la tenista rusa Anna Kalisnkaya, que se sinceró sobre su etapa como joven promesa en la conocida Academia del francés.

Kalinskaya relató que hasta los 16 años apenas había realizado trabajo físico específico y no tenía experiencia con máquinas de gimnasio.

"No hacía pesas. Si hacía algo, eran otros tipos de entrenamientos, pero no estaba preparada para trabajar con máquinas. Allí todo era muy intenso y no había un enfoque individual. Lo que hacía, por ejemplo, Alizé Cornet, yo podía repetirlo detrás de ella, aunque con menos peso, claro. Ella ya estaba en el circuito y yo apenas iba a jugar mis primeros torneos, estaba empezando a observar todo", explicó.

Según la tenista, esa carga excesiva derivó en su primera lesión de espalda, un problema que, asegura, todavía arrastra en la actualidad.

Además, criticó la falta de continuidad en el trabajo técnico dentro de la academia. "La última vez que estuve allí fui diez días. Entrené dos días con un entrenador, pero al tercero ya había otro. Me dijeron que ahora trabajaba con otro jugador, porque había llegado un profesional y la prioridad era para los jugadores del circuito. Por eso no volví: en diez días ya me habían cambiado tres veces de entrenador", reveló.

Sus declaraciones llegan en un momento delicado para Mouratoglou. En las últimas semanas, el técnico francés ha estado en el centro de la polémica tras afirmar que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz eran superiores al llamado Big Four.

Rafael Nadal respondió públicamente a esas palabras, y también lo hizo Mark Petchey, exentrenador de Andy Murray, quien acusó al preparador francés de tener un "sesgo de recentismo" por no valorar lo conseguido por el Big Four en las últimas tres décadas del tenis mundial.