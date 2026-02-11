Los motivos por los que el tenis femenino rechaza jugar a cinco sets: "Es demasiado"

El tenis femenino podría enfrentarse a un cambio histórico en los torneos de Grand Slam. La propuesta de introducir el formato de partidos al mejor de cinco sets para las mujeres, al menos a partir de los cuartos de final, ha generado un intenso debate tras las declaraciones del director del Open de Australia, Craig Tiley.

Actualmente, los hombres disputan encuentros al mejor de cinco sets en los cuatro grandes torneos, mientras que las mujeres lo hacen al mejor de tres. Tiley considera que ha llegado el momento de replantear esta diferencia y poner el tema sobre la mesa. “Creo que debería haber partidos a tres de cinco sets para las mujeres. Deberíamos analizar los últimos encuentros, los cuartos, las semifinales y la final, y hacer que el cuadro femenino juegue a cinco sets”, explicó.

El dirigente australiano subrayó que algunos partidos recientes habrían sido “fascinantes” con un formato más largo, aunque reconoció que la decisión debe contar con la opinión de las jugadoras.

Durante el torneo de Doha, varias de las principales figuras del circuito femenino fueron consultadas sobre esta posibilidad. Iga Swiatek, actual número uno del mundo, se mostró reflexiva y cauta. “Con la forma en la que el mundo va tan rápido ahora, no creo que tenga mucho sentido jugar partidos tan largos. Sería difícil mantener la calidad durante todo el encuentro”, señaló.

No obstante, la polaca admitió que su estilo de juego podría beneficiarse de duelos extensos: “Me considero una jugadora fuerte en resistencia y en partidos largos, quizá tendría ventaja”. Aun así, dejó claro que el impacto sería enorme: “Nunca he jugado un partido así, no sé cómo reaccionaría mi cuerpo. Toda la temporada cambiaría y habría muchas más dudas sobre la planificación y los horarios”.

Coco Gauff, otra de las grandes estrellas del circuito, tampoco se mostró convencida. “¿Podría jugar a cinco sets? Probablemente sí. ¿Quiero hacerlo? No lo sé. Es mucho tenis”, afirmó la estadounidense, que también puso el foco en el espectáculo: “Desde el punto de vista del espectador, creo que sería demasiado que tanto hombres como mujeres jueguen al mejor de cinco sets”.

Coco Gauff celebra el triunfo en Roland Garros / AP

Por su parte, Amanda Anisimova fue más tajante en su rechazo a la propuesta. “Siempre hemos jugado al mejor de tres sets, así que sería un cambio enorme. Además, es muy exigente físicamente para el cuerpo de una mujer”, explicó. “Prefiero claramente seguir jugando a tres sets”.

Noticias relacionadas

La discusión queda abierta y promete seguir generando opiniones encontradas. Mientras los organizadores valoran una posible evolución del formato, las principales protagonistas del tenis femenino insisten en la necesidad de analizar cuidadosamente las consecuencias físicas, deportivas y organizativas de un cambio que marcaría un antes y un después en los Grand Slams.