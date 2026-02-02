El motivo por el que los hijos de Novak Djokovic no usan el móvil: "Soy padre de dos niños de 11 y 8 años..."

Novak Djokovic perdió en la final del Open de Australia 2025 ante Carlos Alcaraz. El serbio se encontró con un murciano volando sobre la pista, aunque arrancó bien y el primer set se lo llevó de forma contundente (2-6).

Tras el encuentro, Djokovic felicitó al tenista español a través de sus redes sociales, una muestra de respeto y admiración por su verdugo en el primer Grand Slam de la temporada. "¡Bravo Carlos, pequeño titán, joven mago de Oz! Un campeón digno, un talento inmenso, una persona maravillosa y un creador de historia", decía el balcánico.

"Y Australia, tanto amor. No hay lugar como el 'happy slam'. Eternamente agradecidos", dijo. El serbio apreció haberse quedado “a dos sets” del gran récord histórico y asocia su descenso en el segundo y tercer set a una pérdida de “energía” por “razones físicas”.

La grandeza de Djokovic no reside únicamente en su técnica depurada y precisa, sino en una fortaleza mental casi inquebrantable. Ha convertido la calma en un arma y la presión en un estímulo, demostrando que en el tenis de élite no solo se juegan puntos, sino momentos decisivos. Su frialdad competitiva ha sido una de las claves para convertirse en uno de los mejores de la historia.

Djokovic, a 'rajatabla'

Fuera de la pista, Djokovic también destaca por su firme mentalidad y sus convicciones personales. En el ámbito familiar, el serbio y su esposa Jelena formaron una familia con el nacimiento de su hijo Stefan en 2014 y de su hija Tara en 2017, pilares fundamentales en la vida del tenista.

Precisamente en relación con la crianza, Djokovic ha generado debate recientemente al revelar que no permitirá que sus hijos tengan teléfono móvil hasta que considere que son lo suficientemente maduros. “Mis hijos no tienen teléfonos móviles y no los tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros”, explicó, reconociendo que esta decisión les provoca quejas al ver que la mayoría de sus compañeros sí tienen uno.

"Mis hijos no tienen teléfonos móviles y no los tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros", apuntaba en una entrevista. Esto, sin embargo, implica ciertos problemas con sus compañeros de clase, que sí que tienen dispositivos de este tipo: "Se quejan de que todos en la escuela tienen uno menos ellos", indicaba, aunque desde su perspectiva, "cuando todo el mundo sigue la corriente, se espera la conformidad".

Las palabras de Novak generaron debate en los comentarios de la publicación de la cuenta que se ha hecho eco de las declaraciones. Por un lado están los que apuntan que es muy fácil tener este tipo de actitud cuando "tus hijos adolescentes van al colegio a las extraescolares con chofer o sirvienta", pero que entre las personas 'normales' no existe esa tranquilidad.

Sin embargo, también están los que aplauden la medida del tenista: "Es una postura impopular por una razón: exige decir no cuando lo fácil es seguir la corriente. Djokovic señala algo más profundo: la disciplina vence a la comodidad, y el carácter se forma cuando los niños aprenden a ser distintos antes de aprender a encajar", escriben.