El monumental cabreo de Sabalenka con una periodista: "¿Crees que no estuve centrada?"

Si algo no define a Aryna Sabalenka es meterse en polémicas o tener malentendidos con la prensa. Tras certificar ayer una cómoda victoria en su debut en el US Open ante la tenista colombiana Camila Osorio por 6-2, 6-4, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa donde saltaron chispas.

La bielorrusa, que certificaba su victoria número 14 consecutiva en el US Open, viene a revalidar por segundo año consecutivo el título del Abierto estadounidense. Su 'garra' y carisma han causado mucho interés fuera de la pista y, en repetidas ocasiones, se ha cuestionado la otra faceta de la tenista, quien también es influencer.

La que aún sigue siendo la número uno del mundo no ha tenido una gran temporada este año. Y eso ha hecho que muchos señalen ese otro trabajo en redes sociales como la gran distracción de su tenis.

Una semana con muchos compromisos promocionales

Tras ganar en su primera jornada en la Gran Manzana, atendió a los medios en la sala de prensa como es habitual. Lo que nadie se esperaba era la reacción de la bielorrusa tras ser preguntada sobre cómo gestiona su energía esta semana después de unos días llenos de actividades promocionales previos al torneo.

"Tengo curiosidad, con la semana previa al US Open, hay tantos eventos y demás, que puede ser bastante agotador físicamente. Además de ser la cabeza de serie y una de las favoritas, ¿cómo equilibras la energía, especialmente con la energía que Nueva York aporta a tu tenis? Y luego, de cara a las próximas dos semanas, ¿cómo mantienes un nivel constante de energía?", preguntaba el periodista.

Sabalenka, visiblemente incómoda, le respondió de forma directa pidiendo una pregunta más clara: "¿Cuál es la pregunta ahí?", le contestó la bielorrusa.

"La semana pasada estabas con muchas cosas y ahora es solo enfocarte en el tenis. ¿Cómo mantenés esa concentración?", intentó esclarecer la periodista, acortando la pregunta.

¿Por qué pensás que la semana pasada no estuve enfocada en el tenis?

A lo que Sabalenka le dijo tajantemente que su calendario gira en torno al tenis y que considera los eventos fuera de la cancha como pasatiempos que le dan energía, no como distracciones. "¿Por qué pensás que la semana pasada no estuve enfocada en el tenis?", contestaba la número uno.

Para seguir diciendo: "Todo mi calendario está armado alrededor del tenis y esos eventos no me quitan energía. Son mi pasatiempo fuera de la cancha y, de hecho, me dan muchísima energía", sentenció la tenista, dando por zanjado el asunto.

El clip ha generado debate entre los aficionados al tenis, con algunos considerando que la pregunta es injusta y dirigida especialmente a las deportistas femeninas sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal, mientras otros ven su respuesta como típica de su estilo.

Su dominio como la número uno pende de un hilo

Sabalenka no solo llega para defender su trono tras dos años consecutivos siendo la ganadora de este Grand Slam, sino que afronta esta cita como la última en el calendario para recuperar las buenas sensaciones que no ha tenido durante la temporada.

Además, se enfrenta a otro problema, ya que, en función de lo que hagan sus rivales, podría haber un cambio de jerarquía, ya que el número uno del ránking que ha poseído hasta ahora está en peligro. Nunca antes había estado tan cerca de perderlo.